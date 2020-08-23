На озброєння ЗСУ надійшов береговий ракетний комплекс "Нептун"

За наказом Міністерства оборони на озброєння Збройних сил України прийнято береговий ракетний комплекс 360МЦ "Нептун".

Джерело: сайт Міноборони

Дослівно: "Документ визначає основні тактико-технічні характеристики берегового ракетного комплексу 360МЦ, технічні умови та загальні вимоги до комплексу".

Деталі: Відповідний наказ 23 серпня підписав міністр оборони Андрій Таран.

"Нептун" – це комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою, призначений для ураження бойових кораблів. Комплекс призначений для контролю територіальних вод і проливних зон, захисту військово-морських баз, інших берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя, захисту узбережжя на небезпечних напрямках ймовірного висадження десанту.

"Нептун" є перспективною українською розробкою, його ракети здатні знищувати не тільки корабельні цілі, а й наземні. Ракети є сучасним видом озброєння, вони керовані малопомітні для ворожих радарів.