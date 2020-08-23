На вооружение ВСУ поступил береговой ракетный комплекс "Нептун"

По приказу Министерства обороны на вооружение Вооруженных сил Украины принят береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун".

Источник: сайт Минобороны

Дословно: "Документ определяет основные тактико-технические характеристики берегового ракетного комплекса 360МЦ, технические условия и общие требования к комплексу".

Детали: Соответствующий приказ 23 августа подписал министр обороны Андрей Таран.

"Нептун" - это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей. Комплекс предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья, защиты побережья на опасных направлениях вероятного высадки десанта.

"Нептун" является перспективной украинской разработкой, его ракеты способны уничтожать не только корабельные цели, но и наземные. Ракеты являются современным видом вооружения, они управляемые и малозаметны для вражеских радаров.