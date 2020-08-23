Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На вооружение ВСУ поступил береговой ракетный комплекс "Нептун"

Воскресенье, 23 августа 2020, 16:28

По приказу Министерства обороны на вооружение Вооруженных сил Украины принят береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун".

Источник: сайт Минобороны

Дословно: "Документ определяет основные тактико-технические характеристики берегового ракетного комплекса 360МЦ, технические условия и общие требования к комплексу".

Детали: Соответствующий приказ 23 августа подписал министр обороны Андрей Таран.

"Нептун" - это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей. Комплекс предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья, защиты побережья на опасных направлениях вероятного высадки десанта.

"Нептун" является перспективной украинской разработкой, его ракеты способны уничтожать не только корабельные цели, но и наземные. Ракеты являются современным видом вооружения, они управляемые и малозаметны для вражеских радаров.

 

Темы: оружиеВооруженные силыМинобороны


powered by lun.ua
Главное сегодня

Минобороны Беларуси угрожает протестующим армией

видео, фотоВ Минске вновь акция протеста, десятки тысяч людей вышли на улицы

фотоВ центре Киева задержали донецкого боевика

Юлия Тимошенко в тяжелом состоянии: заболела коронавирусом

инфографикаВ Киеве рекордное количество новых больных Covid-19

НАТО отреагировал на заявления Лукашенко о возможном применении войск в Беларуси

Все новости...
оружие
Чиновник Службы внешней разведки и экс-пограничник вывозили оружие из ООС – ГБР
США рассчитывают на заключение нового ядерного соглашения с Россией
В Чехии задержали российского дипломата за незаконную закупку боеприпасов
Последние новости
16:52
Битва за TikTok: владельцы собираются обжаловать решение Трампа в суде
16:47
МИД Беларуси ответил Зеленскому – нам не нужны заезженные советы
16:28
фотоНа вооружение ВСУ поступил береговой ракетный комплекс "Нептун"
16:12
В Сумах усилили карантин
15:52
Минобороны Беларуси угрожает протестующим армией
15:46
На следующей неделе Рада может рассмотреть законопроект о госгарантии по кредитам
15:34
видео, фотоВ Минске вновь акция протеста, десятки тысяч людей вышли на улицы
14:51
Иран обнародовал подробности гибели лайнера МАУ – было два ракетных удара
14:35
фотоВ центре Киева задержали донецкого боевика
14:18
Во Франции осквернили монумент жертвам нацизма
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!