Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Вірус ЛГБТ" – новий скандал у польському уряді

Неділя, 23 серпня 2020, 17:24
Вірус ЛГБТ – новий скандал у польському уряді

В польському уряді виник скандал, пов'язаний із гучним звільненням чиновника Міносвіти – куратора освіти у Лодзі Гжегожа Вежховського.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl.

Гжегож Вежховський став відомий після недавнього виступу у програмі "Rozmowy nieończone" на телеканалі TRWAM. Серед іншого, він заявив про загрозу "вірусу ЛГБТ", який прагне показати молоді, що "немає правил і цінностей". " Якщо хтось у це не вірить, або має сумніви  тоді нехай вони подивляться , що відбувається за нашим західним кордоном, наприклад, у Німеччині", - сказав Вежховський.

Ця заява викликала гучні протести і незабаром чиновника було звільнено. Щоправда, за словами воєводи Лодзі Тобіаша Боченського, звільнення відбулося не через ці заяви.

На це звільнення миттєво відреагували в уряді, а точніше – у так званій неофіційній "групі Зьобро". Зауважимо, що міністр юстиції Збігнев Зьобро неофіційно вважається лідером правоконсервативного крила у правлячій партії "Право і Справедливість". Саме з ним пов’язують ініціативи по "захисту від ЛГБТ-ідеології".

Заступник міністра юстиції Яцек Оздоба вже заявив, що причини звільнення чиновника мають бути додатково перевірені.

"Велика й дорога політична помилка - звільнити людину за захист родинних цінностей. Справа має бути уточнена. Ніхто не може бути звільнений за переконання та відстоювання цінностей!",- заявив він.

Зі схожими заявами виступили й інші урядовці. "Не дозволимо втратити роботу тим, хто  захищає наших дітей від вульгарного наступу лівих кіл", - написав у Twitter заступник міністра державних активів Януш Ковальський.

Звільненого чиновника вже підтримала й партія "Солідарна Польща", яка входить до коаліції із ПіС.

"Solidarna Polska повністю поважає право наших партнерів по коаліції проводити кадрову політику в міністерствах, за які вони несуть відповідальність. Однак, відставка начальника управління Лодзі Ґжеґожа Вежховського, яку засоби масової інформації пов'язують з його заявою про загрозу ідеології ЛГБТ, викликала занепокоєння у наших виборців. Тому ми хотіли б попросити пояснення його причин. Ми повністю поділяємо його думку щодо загроз польській молоді, які створюють агресивна та дискримінаційна ЛГБТ-ідеологія ", - говориться в заяві партії.

Теми: ПольщаЛГБТ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Польща
Моравецький про Туска у двох словах: "Іуда, пройдисвіт, шахрай, брехун і балагур"
У Польщі прокоментували нібито відмову Німеччини ремонтувати українські Leopard в країні
Польща остаточно затвердила будівництво першої АЕС
Останні новини
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
Усі новини...
Реклама: