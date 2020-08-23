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"Вірус ЛГБТ" – новий скандал у польському уряді

Неділя, 23 серпня 2020, 17:24

В польському уряді виник скандал, пов'язаний із гучним звільненням чиновника Міносвіти – куратора освіти у Лодзі Гжегожа Вежховського.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl.

Гжегож Вежховський став відомий після недавнього виступу у програмі "Rozmowy nieończone" на телеканалі TRWAM. Серед іншого, він заявив про загрозу "вірусу ЛГБТ", який прагне показати молоді, що "немає правил і цінностей". " Якщо хтось у це не вірить, або має сумніви  тоді нехай вони подивляться , що відбувається за нашим західним кордоном, наприклад, у Німеччині", - сказав Вежховський.

Ця заява викликала гучні протести і незабаром чиновника було звільнено. Щоправда, за словами воєводи Лодзі Тобіаша Боченського, звільнення відбулося не через ці заяви.

На це звільнення миттєво відреагували в уряді, а точніше – у так званій неофіційній "групі Зьобро". Зауважимо, що міністр юстиції Збігнев Зьобро неофіційно вважається лідером правоконсервативного крила у правлячій партії "Право і Справедливість". Саме з ним пов’язують ініціативи по "захисту від ЛГБТ-ідеології".

Заступник міністра юстиції Яцек Оздоба вже заявив, що причини звільнення чиновника мають бути додатково перевірені.

"Велика й дорога політична помилка - звільнити людину за захист родинних цінностей. Справа має бути уточнена. Ніхто не може бути звільнений за переконання та відстоювання цінностей!",- заявив він.

Зі схожими заявами виступили й інші урядовці. "Не дозволимо втратити роботу тим, хто  захищає наших дітей від вульгарного наступу лівих кіл", - написав у Twitter заступник міністра державних активів Януш Ковальський.

Звільненого чиновника вже підтримала й партія "Солідарна Польща", яка входить до коаліції із ПіС.

"Solidarna Polska повністю поважає право наших партнерів по коаліції проводити кадрову політику в міністерствах, за які вони несуть відповідальність. Однак, відставка начальника управління Лодзі Ґжеґожа Вежховського, яку засоби масової інформації пов'язують з його заявою про загрозу ідеології ЛГБТ, викликала занепокоєння у наших виборців. Тому ми хотіли б попросити пояснення його причин. Ми повністю поділяємо його думку щодо загроз польській молоді, які створюють агресивна та дискримінаційна ЛГБТ-ідеологія ", - говориться в заяві партії.

Теми: ПольщаЛГБТ


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