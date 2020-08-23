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"Вирус ЛГБТ" – новый скандал в польском правительстве

Воскресенье, 23 августа 2020, 17:24
Вирус ЛГБТ – новый скандал в польском правительстве

В польском правительстве разгорелся скандал, связанный с громким увольнением чиновника Минобразования - куратора образования в Лодзи Гжегожа Вежховского.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Гжегож Вежховский стал известен после недавнего выступления в программе "Rozmowy nieończone" на телеканале TRWAM. Среди прочего, он заявил об угрозе "вируса ЛГБТ", который стремится показать молодежи, что "не существует правил и ценностей". "Если кто-то в это не верит, или сомневается тогда пусть они посмотрят, что происходит по нашему западной границей, например, в Германии", - сказал Вежховский.

Это заявление вызвало громкие протесты и вскоре чиновника были освобождены. Правда, по словам воеводы Лодзи Тобиаш Боченського, причиной увольнения были вовсе не эти слова. 

На это увольнение мгновенно отреагировали в правительстве, а точнее - в так называемой неофициальной "группе Зебро". Напомим, что министр юстиции Збигнев Зебро неофициально считается лидером правоконсервативного крыла в правящей партии "Право и Справедливость". Именно с ним связывают инициативы по "защите от ЛГБТ-идеологии".

Заместитель министра юстиции Яцек Убранство уже заявил, что причины увольнения чиновника должны быть дополнительно проверены.

"Большая и дорогая политическая ошибка - освободить человека за защиту семейных ценностей. Дело должно быть уточнена. Никто не может быть уволен по убеждению и отстаивание ценностей!", - заявил он.

С похожими заявлениями выступили и другие чиновники. "Не позволим потерять работу тем, кто защищает наших детей от вульгарного наступления левых кругов", - написал в Twitter заместитель министра государственных активов Януш Ковальский.

Уволенного чиновника уже поддержала и партия "Солидарная Польша", которая входит в коалицию с ПиС.

"Solidarna Polska полностью уважает право наших партнеров по коалиции проводить кадровую политику в министерствах, за которые они несут ответственность. Однако, отставка начальника управления Лодзи Гжегожа Вежховського, которую средства массовой информации связывают с его заявлением об угрозе идеологии ЛГБТ, вызвала беспокойство у наших избирателей. Поэтому мы хотели бы попросить объяснения его причин. мы полностью разделяем его мнение относительно угроз польской молодежи, создают агрессивный и дискриминационная ЛГБТ-идеология ", - говорится в заявлении партии.

Темы: ПольшаЛГБТ
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