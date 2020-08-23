У Лукашенка заявили, що він був у Палаці незалежності під час "штурму"

Прессекретар виконуючого обов'язки президента Білорусі Олександра Лукашенка Наталя Ейсмонт заявила, що він весь день у неділю працював у ситуаційному центрі в Палаці незалежності, в тому числі, коли мітингувальники пішли на "своєрідний штурм будівлі".

Джерело: коментар Ейсмонт ЗМІ, повідомляє державне агентство БЕЛТА

Деталі: Ейсмонт заявила, що Лукашенко з самого ранку працював у ситуаційному центрі в Палаці незалежності і контролював обстановку.

Дослівно: "У тому числі, в той момент, ближче до вечора, коли так звані мітингувальники пішли, можна сказати, на своєрідний штурм будівлі. У ці хвилини глава держави також перебував у Палаці. Втім, напевно, можемо сказати, що сміливості у мітингувальників вистачило ненадовго. Побачивши, що може трапитися, ці люди швидко розвернулися і буквально побігли в зворотному напрямку".

За її словами, після цього Лукашенко викликав вертоліт і облетів місто.

"З висоти подивився на так званий мітинг. Також контролював обстановку. Повернувшись скоро до Палацу незалежності, насамперед президент подякував хлопцям – тим, хто захищав Палац по периметру. Також підійшов і до хлопців з ОМОНу, поспілкувався з ними, подякував і їм".

Що передувало: У неділю після мітингу біля стели "Мінськ - місто-герой" десятки тисяч протестувальників пішли до Палацу незалежності. Пізніше вони розвернулися і пішли назад до стели.

При цьому близький до Лукашенка телеграм-канал "Пул першого" і державне агентство БЕЛТА повідомили, що той прилетів до Палацу незалежності. "Пул першого" опублікував відео прильоту Лукашенка з автоматом у руках.

"Лукашенко годину тому прилетів на місце подій. До Палацу Незалежності", - йшлося в повідомленні на каналі "Пул першого" о 19:33.

Жодне зі ЗМІ не повідомляло про "штурм" Палацу протестувальниками.