Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Лукашенко заявили, что он был во Дворце независимости во время "штурма"

Воскресенье, 23 августа 2020, 21:25

Пресс-секретарь исполняющего обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что он весь день в воскресенье работал в ситуационном центре во Дворце независимости, в том числе, когда митингующие пошли на "своеобразный штурм здания".

Источник: комментарий Эйсмонт СМИ, сообщает государственное агентство БЕЛТА

Детали: Эйсмонт заявила, что Лукашенко с самого утра работал в ситуационном центре во Дворце независимости и контролировал обстановку.

Дословно: "В том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства также находился во Дворце. Впрочем, наверное, можем сказать, что смелости у митингующих хватило ненадолго. Увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении".

По ее словам, после этого Лукашенко вызвал вертолет и облетел город.

"С высоты посмотрел на так называемый митинг. Также контролировал обстановку. Вернувшись скоро во Дворец независимости, первым делом президент поблагодарил ребят – тех, кто защищал Дворец по периметру. Также подошел и к ребятам из ОМОНа, пообщался с ними, поблагодарил и их".

Что предшествовало: В воскресенье после митинга возле стелы "Минск – город-герой" десятки тысяч протестующих пошли в сторону Дворца независимости. Позже они развернулись и пошли обратно к стеле.

При этом близкий к Лукашенко телеграм-канал "Пул первого" и государственное агентство БЕЛТА сообщили, что тот прилетел во Дворец независимости. "Пул первого" опубликовал видео прилета Лукашенко с автоматом в руках.

"Лукашенко час назад прилетел на место событий. Во Дворец Независимости", - говорилось в сообщении на канале "Пул первого" в 19:33.

Ни одно СМИ не сообщало о "штурме" Дворца протестующими.

Темы: ЛукашенкоБеларусьакции


powered by lun.ua
Главное сегодня

видео, обновленоПротестующие подошли к Дворцу независимости, Лукашенко прилетел с автоматом

фото, видеоМинск: силовики окружили стелу, протестующие подошли вплотную

МИД Беларуси ответил Зеленскому – нам не нужны заезженные советы

Минобороны Беларуси угрожает протестующим армией

видео, фотоВ Минске вновь акция протеста, десятки тысяч людей вышли на улицы

фотоВ центре Киева задержали донецкого боевика

Все новости...
Лукашенко
НАТО отреагировал на заявления Лукашенко о возможном применении войск в Беларуси
Главные новости субботы и ночи: Лукашенко говорит, что привел армию в боевую готовность, Украина выбилась в лидеры COVID-19
Зеленский: На месте Лукашенко я бы провел повторные выборы в течение месяца 
Последние новости
21:25
У Лукашенко заявили, что он был во Дворце независимости во время "штурма"
20:44
В Минске начались перебои с интернетом: "по требованию госорганов"
19:57
видео, обновленоПротестующие подошли к Дворцу независимости, Лукашенко прилетел с автоматом
19:39
Катастрофа МАУ в Иране: Украина потребует гарантий неповторения
18:34
Заместитель Помпео едет в Киев, Вильнюс и Москву
18:21
Шеф дипломатии ЕС: Мы не хотим создавать из Беларуси вторую Украину
17:56
фото, видеоМинск: силовики окружили стелу, протестующие подошли вплотную
17:37
Возле Авдеевки боевики совершили несколько провокационных выстрелов
17:27
Из 869 нелегальных заправок осталось 65 – Гетьманцев
17:24
"Вирус ЛГБТ" – новый скандал в польском правительстве
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!