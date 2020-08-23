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У Лукашенко заявили, что он был во Дворце независимости во время "штурма"

Воскресенье, 23 августа 2020, 21:25
У Лукашенко заявили, что он был во Дворце независимости во время штурма
скриншот видео БЕЛТА

Пресс-секретарь исполняющего обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что он весь день в воскресенье работал в ситуационном центре во Дворце независимости, в том числе, когда митингующие пошли на "своеобразный штурм здания".

Источник: комментарий Эйсмонт СМИ, сообщает государственное агентство БЕЛТА

Детали: Эйсмонт заявила, что Лукашенко с самого утра работал в ситуационном центре во Дворце независимости и контролировал обстановку.

Дословно: "В том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства также находился во Дворце. Впрочем, наверное, можем сказать, что смелости у митингующих хватило ненадолго. Увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении".

По ее словам, после этого Лукашенко вызвал вертолет и облетел город.

"С высоты посмотрел на так называемый митинг. Также контролировал обстановку. Вернувшись скоро во Дворец независимости, первым делом президент поблагодарил ребят – тех, кто защищал Дворец по периметру. Также подошел и к ребятам из ОМОНа, пообщался с ними, поблагодарил и их".

Что предшествовало: В воскресенье после митинга возле стелы "Минск – город-герой" десятки тысяч протестующих пошли в сторону Дворца независимости. Позже они развернулись и пошли обратно к стеле.

При этом близкий к Лукашенко телеграм-канал "Пул первого" и государственное агентство БЕЛТА сообщили, что тот прилетел во Дворец независимости. "Пул первого" опубликовал видео прилета Лукашенко с автоматом в руках.

"Лукашенко час назад прилетел на место событий. Во Дворец Независимости", - говорилось в сообщении на канале "Пул первого" в 19:33.

Ни одно СМИ не сообщало о "штурме" Дворца протестующими.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоБеларусьакции
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