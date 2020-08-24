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"Баварія" вшосте виграла Лігу Чемпіонів

Понеділок, 24 серпня 2020, 00:14
Баварія вшосте виграла Лігу Чемпіонів

Мюнхенська "Баварія" стала переможцем Ліги Чемпіонів у сезоні 2019/2020. У фінальному матчі німецька команда з рахунком 1:0 переграла французький ПСЖ з рахунком 1:0.

Матч пройшов у неділю 23 серпня у Лісабоні.

Єдиний гол в цій грі був забитий на 59-й хвилині. Після  подачі з флангу ударом головою забив Кінгслі Коман.  У першому таймі моменти були біля обох воріт, але більше у ПСЖ.  Двічі рятував "Баварію" Мануель Нойєр після ударів Кіліана Мбаппе та Неймара. У німецької команди класний шанс був у Роберта Левандовськи, котрий поцілив у штангу.

У другому таймі все ж таки ближче до перемоги була "Баварія". Класні моменти були у Левандовськи і того ж таки Комана. А за "Баварію" знову чудово зіграв Нойєр, відбивши удари Ді Марії та Неймара.

У матчі за Суперкубок "Баварія" зустрінеться з іспанською "Севільєю". Для "Баварії" цей виграш Ліги Чемпіонів став шостим в історії клубу.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
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