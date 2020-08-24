Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Баварія" вшосте виграла Лігу Чемпіонів

Понеділок, 24 серпня 2020, 00:14

Мюнхенська "Баварія" стала переожмцем Ліги Чемпіонів у сезоні 2019/2020. У фінальному матчі німецька командла з рахунком 1:0 переграла французький ПСЖ з рахунком 1:0.

Матч пройшов у неділю 23 серпня у Лісабоні.

Єдиний гол в цій гру був забитий на 59-й хвилині. Після  подачі з флангу ударом головою забив Кінгслі Коман.  У першому таймі моменти були обох воріт, але більше в ПСЖ.  Двічі рятував "Баварію" Мануель Нойєр після ударів Кіліана Мбаппе та Неймара. У німецької команди класни йшанс був у Роберта Левандовськи, котрий поцілив у штангу.

У другому таймі все ж таки ближче до перемоги була "Баварія". Класні моменти були у Левандовськи і того ж таки Комана. А за "Баварію" знову чудово зіграв Нойєр, відбивши удари Ді Марії та Неймара.

У матчі зпа Суперкубок "Баварія" зустрінеться з іспанською "Севільєю". Для "Баварії" цей виграш Ліги Чемпоінів став шостим в історії клубу.

Микола Аврамчук для УП


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лавров заявив, що РФ не проти будь-якого рішення керівництва Білорусі

відео, оновленоПротестувальники підійшли до Палацу незалежності, Лукашенко прилетів з автоматом

фото, відеоМінськ: силовики оточили стелу, протестувальники підійшли впритул

МЗС Білорусі відповів Зеленському - нам не потрібні заїжджені поради

Міноборони Білорусі погрожує протестувальникам армією

Відео, фотоУ Мінську знову акція протесту, десятки тисяч людей вийшли на вулиці

Усі новини...
Останні новини
00:14
"Баварія" вшосте виграла Лігу Чепмпіонів
00:14
Президент і експрезиденти Литви взяли участь в акції на підтримку Білорусі
23:41
Невдала операція щодо "вагнерівців" проводилася зі спецслужбами США – Бутусов
22:43
Прикордонна служба запевнила, що надійно охороняє кордон із Білоруссю
22:27
Лавров заявив, що РФ не проти будь-якого рішення керівництва Білорусі
22:02
Біля посольства Білорусі в Москві затримали 11 осіб
21:25
У Лукашенка заявили, що він був у Палаці незалежності під час "штурму"
20:44
У Мінську почалися перебої з інтернетом: "на вимогу держорганів"
19:57
відео, оновленоПротестувальники підійшли до Палацу незалежності, Лукашенко прилетів з автоматом
19:39
Катастрофа МАУ в Ірані: Україна вимагатиме гарантій неповторення
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!