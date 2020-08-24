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"Бавария" в шестой раз выиграла Лигу Чемпионов

Понедельник, 24 августа 2020, 00:14

Мюнхенская "Бавария" стала победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2019/2020. В финальном матче немецкая команда со счетом 1:0 переиграла французский ПСЖ.

Матч прошел в воскресенье 23 августа в Лиссабоне.

Единственный гол в этой игре был забит на 59-й минуте. После подачи с фланга ударом головой забил Кингсли Коман. В первом тайме моменты были у обеих ворот, но больше у ПСЖ. Дважды спасал "Баварию" Мануэль Нойер после ударов Килиана Мбаппе и Неймара. У немецкой команды классный йшанс был у Роберта Левандовски, который попал в штангу.

Во втором тайме все же ближе к победе была "Бавария". Классные моменты были у Левандовски и того же Комана. А за "Баварию" снова великолепно сыграл Нойер, отразив удары Ди Марии и Неймара.

В матче за Суперкубок "Бавария" встретится с испанской "Севильей". Для "Баварии" этот выигрыш Лиги Чемпоинив стал шестым в истории клуба.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол


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