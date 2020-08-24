Байден заявив, що готовий бути президентом два терміни поспіль

77-річний кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що в разі перемоги на виборах готовий балотуватися на другий термін.

Джерело: ABC

Пряма мова: "Я думаю, це слушне запитання, яке допустимо поставити будь-якій людині старше 70 років, чи здорові вони та чи готові, але я можу лише сказати американцям: погляньте на мене".

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