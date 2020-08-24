Байден заявив, що готовий бути президентом два терміни поспіль
Понеділок, 24 серпня 2020, 06:17
77-річний кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що в разі перемоги на виборах готовий балотуватися на другий термін.
Джерело: ABC
Пряма мова: "Я думаю, це слушне запитання, яке допустимо поставити будь-якій людині старше 70 років, чи здорові вони та чи готові, але я можу лише сказати американцям: погляньте на мене".
Нагадаємо:
- 19 серпня Демократична партія США офіційно затвердила своїм єдиним кандидатом на виборах президента 2020 року колишнього віце-президента Джо Байдена.
- Суперником Байдена на виборах 3 листопада буде чинний президент Дональд Трамп.