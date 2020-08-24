Байден заявил, что готов быть президентом два срока подряд
Понедельник, 24 августа 2020, 06:17
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах готов баллотироваться на второй срок.
Источник: ABC
Прямая речь: "Я думаю, это обоснованный вопрос, который допустимо задать любому человеку старше 70 лет, здоровы ли они и готовы ли, но я могу лишь сказать американцам: взгляните на меня".
Напомним:
- Демократическая партия США официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента 2020 бывшего вице-президента Джо Байдена.
- Соперником Байдена на выборах 3 ноября буде действующий президент Дональд Трамп.