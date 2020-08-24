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Байден заявил, что готов быть президентом два срока подряд

Понедельник, 24 августа 2020, 06:17

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах готов баллотироваться на второй срок.

Источник: ABC

Прямая речь: "Я думаю, это обоснованный вопрос, который допустимо задать любому человеку старше 70 лет, здоровы ли они и готовы ли, но я могу лишь сказать американцам: взгляните на меня".

Напомним:

Темы: виборыСША


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