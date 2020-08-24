Формування Росії продовжують інженерне обладнання своїх позицій — ООС

Минулої доби виявлено ще один факт інженерного обладнання позицій формувань Російської Федерації у бік підрозділів української армії.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "23 серпня поблизу Авдіївки зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та підствольного гранатомету, а біля Зайцевого – відмічено декілька пострілів зі стрілецької зброї. В обох випадках постріли були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Також, минулої доби, виявлено факт інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік Мар’їнки з напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Олександрівка".

Деталі: Загалом, за минулу добу, задокументовано 3 ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами.