Формирования России продолжают инженерное оборудование своих позиций — ООС

За прошедшие сутки выявлено еще один факт инженерного оборудования позиций формирований Российской Федерации в сторону подразделений украинской армии.

Источник: штаб ООС

Дословно: "23 августа вблизи Авдеевки зафиксировано огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а у зайцев - отмечено несколько выстрелов из стрелкового оружия. В обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли. Также, за минувшие сутки, выявлен факт инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку Марьинки по направлению временно оккупированного населенного пункта Александровка".

Детали: В общем, за минувшие сутки, задокументировано 3 враждебные нарушение договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами.