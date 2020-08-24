Центр Києва посилено охороняють, вулиці перекрито

Центр Києва, де мають пройти урочистості до Дня Незалежності за участю президента, посилено охороняють правоохоронці, вулиці перекрито для автотранспорту та пішоходів.

Джерело: Укрінформ, Нацполіція

Деталі: Як повідомляє Укрінформ, вздовж Алеї Героїв Небесної сотні на вулиці Інститутській наразі, окрім правоохоронців, працюють комунальники. Вони запалюють лампадки біля портретів загиблих героїв.

Також безпрецедентні заходи безпеки — в районі Софійської та Михайлівської площ, де з усіх сторін на вхід до площ встановлено металеві рамки з металошукачами. Окрім того, вздовж частини вулиці Володимирської встановлено металеву огорожу, стоять поліцейські.

На Софійській площі збираються представники різних родів військ для участі в урочистостях. На площі встановлено сцену, розставлені стільці для сидіння гостей. Люди вишикувалися у чергу на входах до площі. Також величезна черга з представників ЗМІ.

На Софійській площі має виступити з промовою президент Володимир Зеленський.

Разом з тим, пресслужба Нацполіції повідомила, що на День Незалежності за порядком під час заходів у Києві стежитимуть понад 4000 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії. Також будуть залучені представники Державної служби з надзвичайних ситуацій та Служби безпеки України.

Зокрема, на заходах працюватимуть 200 співробітників поліції діалогу.

Що передувало: Раніше патрульна поліція повідомляла, що у Києві у зв'язку з проведенням масових заходів до Дня прапора та Дня незалежності буде перекрито дорожній рух рядом вулиць у центрі міста.

Так, із 16:00 23 серпня до завершення заходів 24 серпня рух автомобілів буде перекритий на вулицях Трьохсвятительській, Володимирській, Михайлівській, Малій Житомирській, а також проїзді Володимирському (синім на мапі позначений відрізок, який буде перекритий з 5:00 24 серпня).

Крім того, під час проведення заходів буде обмежено рух автомобілів вулицями Володимирська, Велика Житомирська, Десятинна, Мала Житомирська, провулок Рильський.