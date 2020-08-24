Центр Киева усиленно охраняют, улицы перекрыты

Центр Киева, где должны пройти торжества ко Дню Независимости с участием президента, усиленно охраняют правоохранители, улицы перекрыты для автотранспорта и пешеходов.

Источник: Укринформ, Нацполиция

Детали: Как сообщает Укринформ, вдоль Аллеи Героев Небесной сотни на улице Институтской, кроме правоохранителей, работают коммунальщики. Они зажигают лампадки у портретов погибших героев.

Также беспрецедентные меры безопасности – в районе Софийской и Михайловской площадей, где со всех сторон на вход на площади установлены металлические рамки с металлоискателями. Кроме того, вдоль части улицы Владимирской установлено металлическое ограждение, стоят полицейские.

На Софийской площади собираются представители различных родов войск для участия в торжествах. На площади установлена ​​сцена, расставлены стулья для сидения гостей. Люди выстроились в очередь на входах в площади. Также огромная очередь из представителей СМИ.

На Софийской площади должен выступить с речью президент Владимир Зеленский.

Вместе с тем, пресс-служба Нацполиции сообщила, что на День Независимости за порядком во время мероприятий в Киеве будут следить более 4000 полицейских и военнослужащих Нацгвардии. Также будут привлечены представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Службы безопасности Украины.

В частности, на мероприятиях будут работать 200 сотрудников полиции диалога.

Что предшествовало: Ранее в патрульной полиции сообщили, что в Киеве в связи с проведением массовых мероприятий ко Дню независимости будет перекрыто дорожное движение по ряду улиц в центре города.

Так, с 16:00 23 августа до завершения мероприятий 24 августа движение автомобилей перекрыто на улицах Трехсвятительской, Владимирской, Михайловской, Малой Житомирской, а также проезде Владимирском (синим на карте обозначен отрезок, который будет перекрыт с 5:00 24 августа).

Кроме того, во время проведения мероприятий ограничено движение автомобилей по улицам Владимирская, Большая Житомирская, Десятинная, Малая Житомирская, переулок Рыльский.