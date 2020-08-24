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У Києві більше 200 випадків коронавірусу за добу

Понеділок, 24 серпня 2020, 10:35

За минулу добу, 23 серпня, у Києві виявили 209 хворих на COVID-19, троє хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Серед нових хворих – 119 жінок віком від 18 до 85 років, 75 чоловіків віком від 21 до 83 рокiв, 7 дівчаток від 1 до 15 років та 8 хлопчиків від 1 року до 11.

Захворіли, зокрема, і 7 медиків. До лікарень столиці потрапили 29 пацієнтів. Одужали минулої доби 60 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 39, у Дніпровському – 28 та в Солом’янському районі – 26 випадків.

Загалом у столиці вже 12023 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Що передувало: За минулу добу, 23 серпня, в Україні було зафіксовано 1799 випадків коронавірусу, 22 хворих померло і 289 – одужало.

Українська правда
Теми: КиївкоронавірусВіталій Кличко


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