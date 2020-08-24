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За неділю коронавірусу в Україні виявили менше

Понеділок, 24 серпня 2020, 08:32

За минулу добу, 23 серпня, в Україні було зафіксовано 1799 випадків коронавірусу, 22 хворих померло і 289 – одужало.

Джерело: брифінг міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Деталі: Степанов повідомив, що за минулу добу хворобу виявили у 1799 осіб, з них 127 дітей і 86 медичних працівників.

Було госпіталізовано 279 людей.

Найбільша кількість випадків виявлена у Чернівецькій області – 241, у місті Києві – 209, Івано-Франківській області – 170, Одеській області – 145, Львівській області – 142, Харківській області – 141, Тернопільській – 139.

За добу загалом здійснено 13 542 тестування на коронавірус, з них 9350 методом ПЛР і 4192 методом ІФА.

За весь час пандемії в Україні зафіксовано 106 757 випадків коронавірусу.

Що передувало22 серпня коронавірус зафіксували у 1 987 осіб, 27 людей померли.

21 серпня в Україні виявили рекордні 2 328 випадків коронавірусу, 37 хворих померли.

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Теми: коронавірусМОЗ


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