В Киеве более 200 случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки, 23 августа, в Киеве обнаружили 209 больных COVID-19, трое больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Среди новых больных - 119 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 75 мужчин в возрасте от 21 до 83 лет, 7 девочек от 1 до 15 лет и 8 мальчиков от 1 года до 11.

Заболели в том числе и 7 медиков. В больницы столицы попали 29 пациентов. Выздоровели прошедшие сутки 60 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 39, в Днепровском - 28 и в Соломенском районе - 26 случаев.

Всего в столице уже 12023 подтвержденных случая заболевания COVID-19.