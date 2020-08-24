Ветерани АТО/ООС, громадські активісти збираються у центрі Києва на Марш незалежності.

Джерело: Укрінформ

Громадське радіо

Деталі: Збір колон відбувається у парку Шевченка, поблизу червоного корпусу університету ім.Шевченка та в районі станції метро "Університет".

Наразі зібралося вже понад тисячу людей. Вони в піднесеному настрої, багато хто з дітьми, з домашніми тваринами, є вбрані в козацький одяг.

Майорять державні, червоно-чорні прапори, також є поодинокі державні прапори Білорусі. Водночас відсутня партійна символіка.

Громадське радіо

Окремі колонни, або "коробки" формують, зокрема, військові капелани. Окремо у колонні йтимуть активісти під гаслом "#Free" - "здобудемо Волю - відновимо Право". Вони хочуть привернути увагу до Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь — фігурантів справи вбивства журналіста Павла Шеремета. Учасники цієї колони вдягнуті у футболки з портретами фігурантів цієї справи.

Громадське радіо

Поруч чергують поліція, поліція діалогу, медичні бригади.

Ходу планується провести з 11.00 до 13.30. Крім того, з 14.00 до 17.30 планується віче на Майдані Незалежності, а з 17.00 проводитиметься акція "Патріотичне слово".

Учасники ходи також мають вшанувати загиблих героїв біля Стіни Пам'яті у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі на Михайлівській площі.

Марш незалежності, або Марш захисників Вітчизни проводиться в Україні вдруге на День Незалежності як альтернатива офіційним державним заходам.

Цього року в Україні державні заходи на День Незалежності не є масштабними. Зокрема, у Києві урочистості за участю президента відбуваються на Софійській та Михайлівській площах.