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Ветерани проводять марш у центрі Києва

Понеділок, 24 серпня 2020, 11:30
Ветерани проводять марш у центрі Києва
фото Ельдара Сарахмана, УП

Ветерани АТО/ООС, громадські активісти проводять у центрі Києва Марш незалежності.

Джерело: кореспондент УП, Укрінформ, "Інтерфакс-Україна"

 
фото Ельдара Сарахмана, УП

Деталі: Як повідомляє кореспондент УП, люди розтягнулися уздовж руху ходи ветеранів – від парку Шевченка до Майдану.

На Хрещатику на учасників маршу чекають сотні людей з прапорами та квітами.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", в марші беруть участь десятки тисяч учасників бойових дій, активістів різних політсил і городян.

 
фото Ельдара Сарахмана, УП

Ветерани війни на Донбасі сформували 48 колон, попереду Маршу йдуть матері і члени сімей загиблих військовослужбовців, родичі вбитих на Майдані під час Революції Гідності, поранені в боях на Донбасі українські військові.

Як повідомляє Укрінформ, збір колон відбувався у парку Шевченка, поблизу червоного корпусу університету ім.Шевченка та в районі станції метро "Університет".

Люди в піднесеному настрої, багато хто з дітьми, з домашніми тваринами, є вбрані в козацький одяг.

Майорять державні, червоно-чорні прапори, також є поодинокі державні прапори Білорусі. Водночас відсутня партійна символіка.

 
Громадське радіо

Окремі колонни, або "коробки" формують, зокрема, військові капелани. Окремо у колонні йтимуть активісти під гаслом "#Free" - "здобудемо Волю - відновимо Право". Вони хочуть привернути увагу до Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь — фігурантів справи вбивства журналіста Павла Шеремета. Учасники цієї колони вдягнуті у футболки з портретами фігурантів цієї справи.

 
Громадське радіо

Поруч чергують поліція, поліція діалогу, медичні бригади.

Ходу планується провести з 11.00 до 13.30. Крім того, з 14.00 до 17.30 планується віче на Майдані Незалежності, а з 17.00 проводитиметься акція "Патріотичне слово".

Учасники ходи також мають вшанувати загиблих героїв біля Стіни Пам'яті у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі на Михайлівській площі.

Марш незалежності, або Марш захисників Вітчизни проводиться в Україні вдруге на День Незалежності як альтернатива офіційним державним заходам.

Цього року в Україні державні заходи на День Незалежності не є масштабними. Зокрема, у Києві урочистості за участю президента відбуваються на Софійській та Михайлівській площах.

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївакціїДень Незалежності
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