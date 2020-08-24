Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ветерани збираються на марш у центрі Києва

Понеділок, 24 серпня 2020, 10:43
скріншот відео

Ветерани АТО/ООС, громадські активісти збираються у центрі Києва на Марш незалежності.

Джерело: Укрінформ

 
Громадське радіо

Деталі: Збір колон відбувається у парку Шевченка, поблизу червоного корпусу університету ім.Шевченка та в районі станції метро "Університет".

Наразі зібралося вже понад тисячу людей. Вони в піднесеному настрої, багато хто з дітьми, з домашніми тваринами, є вбрані в козацький одяг.

Майорять державні, червоно-чорні прапори, також є поодинокі державні прапори Білорусі. Водночас відсутня партійна символіка.

 
Громадське радіо

Окремі колонни, або "коробки" формують, зокрема, військові капелани. Окремо у колонні йтимуть активісти під гаслом "#Free" - "здобудемо Волю - відновимо Право". Вони хочуть привернути увагу до Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь — фігурантів справи вбивства журналіста Павла Шеремета. Учасники цієї колони вдягнуті у футболки з портретами фігурантів цієї справи.

 
Громадське радіо

Поруч чергують поліція, поліція діалогу, медичні бригади.

Ходу планується провести з 11.00 до 13.30. Крім того, з 14.00 до 17.30 планується віче на Майдані Незалежності, а з 17.00 проводитиметься акція "Патріотичне слово".

Учасники ходи також мають вшанувати загиблих героїв біля Стіни Пам'яті у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі на Михайлівській площі.

Марш незалежності, або Марш захисників Вітчизни проводиться в Україні вдруге на День Незалежності як альтернатива офіційним державним заходам.

Цього року в Україні державні заходи на День Незалежності не є масштабними. Зокрема, у Києві урочистості за участю президента відбуваються на Софійській та Михайлівській площах.

Теми: КиївакціїДень Незалежності


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоВетерани збираються на марш у центрі Києва

Зеленський: Ті, хто без бою подарував частину території, будуть давати свідчення

За неділю коронавірусу в Україні виявили менше

У МЗС порадили Білорусі не відкидати дружніх порад і нагадали про шлях в нікуди

Черговий антирекорд на Буковині: Нових заражень в 6 рази більше, ніж кількість одужань

Невдала операція щодо "вагнерівців" проводилася зі спецслужбами США – Бутусов

Усі новини...
Київ
У Києві більше 200 випадків коронавірусу за добу
Центр Києва посилено охороняють, вулиці перекрито
Президент і експрезиденти Литви взяли участь в акції на підтримку Білорусі
Останні новини
10:54
Зеленський ініціює заснування держпремій імені Патона і Скорика
10:51
Німеччина обіцяє продовжити підтримку територіальної цілісності України
10:43
фотоВетерани збираються на марш у центрі Києва
10:35
У Києві більше 200 випадків коронавірусу за добу
10:24
НБУ займеться "вихованням" колекторів
10:13
Зеленський розповів, коли в Україні буде військовий парад
09:49
Зеленський: Ті, хто без бою подарував частину території, будуть давати свідчення
08:59
схемаЦентр Києва посилено охороняють, вулиці перекрито
08:32
За неділю коронавірусу в Україні виявили менше
08:18
У МЗС порадили Білорусі не відкидати дружніх порад і нагадали про шлях в нікуди
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!