Ветераны проводят марш в центре Киева

Ветераны АТО/ООС, общественные активисты проводят в центре Киева Марш независимости.

Источник: корреспондент УП, Укринформ, "Интерфакс-Украина"

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Детали: Как сообщает корреспондент УП, люди растянулись вдоль движения шествия ветеранов – от парка Шевченко до Майдана.

На Крещатике участников марша ждут сотни людей с флагами и цветами.

Как передаёт корреспондент "Интерфакс-Украина", в марше принимают участие десятки тысяч участников боевых действий, активистов различных политсил и горожан.

Ветераны войны на Донбассе сформировали 48 колонн, впереди Марша идут матери и члены семей погибших военнослужащих, родственники убитых на Майдане во время Революции Достоинства, получившие ранения в боях на Донбассе украинские военные.

Как сообщает Укринформ, сбор колонн происходит в парке Шевченко, возле красного корпуса университета им.Шевченко и в районе станции метро "Университет".

Сейчас собралось уже более тысячи человек. Они в приподнятом настроении, многие с детьми, с домашними животными, есть одетые в казацкую одежду.

Развеваются государственные, красно-черные флаги, также есть единичные государственные флаги Беларуси. В то же время отсутствует партийная символика.

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Отдельные колонны, или "коробки" формируют, в частности, военные капелланы. Отдельно в колонне будут идти активисты под лозунгом "#Free" - "получим Волю - восстановим Право". Они хотят привлечь внимание к Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко, Яне Дугарь - фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Участники этой колонны одеты в футболки с портретами фигурантов этого дела.

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Рядом дежурят полиция, полиция диалога, медицинские бригады.

Шествие планируется провести с 11.00 до 13.30. Кроме того, с 14.00 до 17.30 планируется вече на Майдане Независимости, а с 17.00 будет проводиться акция "Патриотическое слово".

Участники шествия также намерены почтить погибших героев у Стены Памяти в Свято-Михайловском Златоверхом соборе на Михайловской площади.

Марш независимости, или марш защитников Отечества проводится в Украине второй раз на День Независимости как альтернатива официальным государственным мероприятиям.

В этом году в Украине государственные мероприятия на День Независимости не являются масштабными. В частности, в Киеве торжества с участием президента проходят на Софийской и Михайловской площадях.