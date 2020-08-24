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У Мінську затримали членів Координаційної ради

Понеділок, 24 серпня 2020, 12:12
TUT.BY

У Мінську біля тракторного заводу ОМОН затримав членів Координаційної ради – довірену особу екскандидата у президенти Білорусі Світлани Тихановської Ольгу Ковалькову і представника страйкому МТЗ Сергія Дилевського.

Джерело: TUT.BY з посиланням на працівників підприємства, правозахисний центр "Вясна"

Деталі: За інформацією в ГУВС Мінміськвиконкому, вони затримані в рамках адміністративного процесу.

Як розповідають працівники підприємства, об 11.00 Ковалькова приїхала до прохідної Мінського тракторного заводу, щоб зустрітися з ними і підтримати. Там зібралося близько двох десятків людей. На зустріч прийшов і член страйкового комітету МТЗ Сергій Дилевський.

Незабаром до місця зустрічі під'їхав автозак із ОМОНом, підійшли люди в цивільному. Вони сказали людям, що захід не санкціоновано, вони порушують громадський порядок. Сергія і Ольгу силовики посадили в автозак, інших працівників затримувати не стали. Затриманих відвезли.

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Передісторія:

  • У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти фальсифікованих виборів президента.
  • У містах республіки проходять мітинги, на підприємствах тривають страйки.
  • Опозиція сформувала Координаційну рада і вимагає перевиборів.
  • Член президії Координаційної ради Ольга Ковалькова заявила, що КР розпочинає підготовку до референдуму про зміни до Конституції

Теми: Білорусь


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