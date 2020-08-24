У Мінську затримали членів Координаційної ради

У Мінську біля тракторного заводу ОМОН затримав членів Координаційної ради – довірену особу екскандидата у президенти Білорусі Світлани Тихановської Ольгу Ковалькову і представника страйкому МТЗ Сергія Дилевського.

Джерело: TUT.BY з посиланням на працівників підприємства, правозахисний центр "Вясна"

Деталі: За інформацією в ГУВС Мінміськвиконкому, вони затримані в рамках адміністративного процесу.

Як розповідають працівники підприємства, об 11.00 Ковалькова приїхала до прохідної Мінського тракторного заводу, щоб зустрітися з ними і підтримати. Там зібралося близько двох десятків людей. На зустріч прийшов і член страйкового комітету МТЗ Сергій Дилевський.

Незабаром до місця зустрічі під'їхав автозак із ОМОНом, підійшли люди в цивільному. Вони сказали людям, що захід не санкціоновано, вони порушують громадський порядок. Сергія і Ольгу силовики посадили в автозак, інших працівників затримувати не стали. Затриманих відвезли.

Знати більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"

Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція

"Лукашенко спалив усі мости на Захід. Навіть підпалив міст до Росії – і зараз його швидко ремонтує"

Передісторія: