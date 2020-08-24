В Минске задержали членов Координационного совета
В Минске возле Тракторного завода ОМОН задержал членов Координационного совета доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и представителя стачкома МТЗ Сергея Дылевского.
Источник: TUT.BY со ссылкой на работников предприятия, правозащитный центр "Вясна"
Детали: По информации в ГУВД Мингорисполкома, они задержаны в рамках административного процесса.
Как рассказывают работники предприятия, в 11.00 Ковалькова приехала к проходной Минского тракторного завода, чтобы встретиться с ними и поддержать. Там собралось десятка два человек. На встречу пришел и член стачечного комитета МТЗ Сергей Дылевский.
Вскоре к месту встречи подъехал автозак с ОМОНом, подошли люди в штатском. Они сказали собравшимся, что мероприятие не санкционировано, они нарушают общественный порядок. Сергея и Ольгу силовики усадили в автозак, других работников задерживать не стали. Задержанных увезли.
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Предыстория:
- В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента.
- В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.
- Член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова заявила, что КС начинает подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию.