В Минске задержали членов Координационного совета

В Минске возле Тракторного завода ОМОН задержал членов Координационного совета доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и представителя стачкома МТЗ Сергея Дылевского.

Источник: TUT.BY со ссылкой на работников предприятия, правозащитный центр "Вясна"

Детали: По информации в ГУВД Мингорисполкома, они задержаны в рамках административного процесса.

Как рассказывают работники предприятия, в 11.00 Ковалькова приехала к проходной Минского тракторного завода, чтобы встретиться с ними и поддержать. Там собралось десятка два человек. На встречу пришел и член стачечного комитета МТЗ Сергей Дылевский.

Вскоре к месту встречи подъехал автозак с ОМОНом, подошли люди в штатском. Они сказали собравшимся, что мероприятие не санкционировано, они нарушают общественный порядок. Сергея и Ольгу силовики усадили в автозак, других работников задерживать не стали. Задержанных увезли.

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