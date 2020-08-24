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Білорусь і Литва звинуватили одна одну в порушенні повітряного простору

Понеділок, 24 серпня 2020, 12:43
Білорусь і Литва звинуватили одна одну в порушенні повітряного простору
президент Литви Гітанас Науседа під час акції на підтримку Білорусі 23 серпня, Delfi

Міністерство оборони Білорусі заявило про спробу порушення повітряного простору з боку Литви, Литва в свою чергу заявила про порушення Білоруссю свого державного кордону.

Джерело: БЕЛТА з посиланням на Міноборони Білорусі, МЗС Литви

Дослівно БЕЛТА: "Черговими силами ВПС і військ ППО 23 серпня близько 19.30 було припинено провокацію з боку Литовської Республіки в районі населеного пункту Волковщина Ошмянського району. Із суміжної території був запущений зонд із восьми повітряних куль з антидержавною символікою.

Завдяки діям екіпажів вертольотів Мі-24 зі складу чергових сил ППО політ повітряних куль попереджено без застосування зброї. Військове відомство підготувало відповідні матеріали і направило їх до Міністерства закордонних справ Білорусі для підготовки ноти литовській стороні".

Деталі: У свою чергу, МЗС Литви повідомило, що 24 серпня до МЗС був викликаний посол Білорусі в Литві Валерій Барановський, якому була вручена нота протесту проти порушення державного кордону Литовської Республіки.

Дослівно МЗС Литви: "Білоруський вертоліт Мі-24 23 серпня о 18.50 перетнув литовський державний кордон в Мядінінкай.

У ноті міститься заклик до з'ясування обставин інциденту та недопущення повторення подібних порушень".

Що передувало: У неділю ввечері в Литві пройшла акція "Шлях свободи" – майже 50 тисяч осіб взялися за руки, утворивши живий ланцюг від Вільнюса до села Мядінінкай біля кордону з Білоруссю на знак солідарності з протестувальниками в цій країні.

Участь у заході взяли президент Литви Гітанас Науседа, експрезиденти Валдас Адамкус і Даля Грібаускайте, голова сейму Вікторас Пранцкетіс, міністри, члени сейму, мери та інші.

Українська правда

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Теми: БілорусьЛитва
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