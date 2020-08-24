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Беларусь и Литва обвинили друг друга в нарушении воздушного пространства

Понедельник, 24 августа 2020, 12:43
президент Литвы Гитанас Науседа во время акции в поддержку Беларуси 23 августа, Delfi

Министерство обороны Беларуси заявило о попытке нарушения воздушного пространства со стороны Литвы, Литва в свою очередь заявила о нарушении Беларусью своей государственной границы.

Источник: БЕЛТА со ссылкой на Минобороны Беларуси, МИД Литвы

Дословно БЕЛТА: "Дежурными силами ВВС и войск ПВО 23 августа около 19.30 была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой.

Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия. Военное ведомство подготовило соответствующие материалы и направило их в Министерство иностранных дел Беларуси для подготовки ноты литовской стороне".

Детали: В свою очередь, МИД Литвы сообщило, что 24 августа в МИД был вызван посол Беларуси в Литве Валерий Барановский, которому была вручена нота протеста против нарушения государственной границы Литовской Республики.

Дословно МИД Литвы: "Белорусский вертолет Ми-24 23 августа в 18.50 пересек литовскую государственную границу в Мядининкай.

В ноте содержится призыв к выяснению обстоятельств инцидента и недопущению повторения подобных нарушений".

Что предшествовало: В воскресенье вечером в Литве прошла акция "Путь свободы" — почти 50 тысяч человек взялись за руки, образовав живую цепь от Вильнюса до находящейся у границы с Беларусью деревни Мядининкай в знак солидарности с протестующими в этой стране.

В мероприятии участвовали президент Литвы Гитанас Науседа, экс-президенты Валдас Адамкус и Даля Грибаускайте, председатель сейма Викторас Пранцкетис, министры, члены сейма, мэры и др.

Украинская правда
Темы: БеларусьЛитва


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