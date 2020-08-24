У Білорусі затримують глав страйкомів підприємств – ЗМІ
У Білорусі затримали співголову страйкому "Білоруськалій" Анатолія Бокуна і голову страйкому Мінського заводу колісних тягачів Олександра Лавриновича.
Деталі: Спочатку опозиційне видання TUT.BY повідомило, що Бокуна викликали в міліцію, і його телефон не відповідає.
Солігорський страйком висунув пропозицію робочим "Білоруськалію": "Якщо Анатолія Бокуна не випускають з РВВС по закінченню 3-х годин до 14.30 (його затримали в 11.30) - всі збираємося біля будівлі солігорського РВВС і вимагаємо його видачі!".
Пізніше видання повідомило з посиланням на працівників підприємства, що Бокуна будуть відразу ж судити о 14.30, суд буде закритим.
Разом з тим, Euroradio повідомило про затримання голови страйкому Мінського заводу колісних тягачів Олександра Лавриновича.
Дослівно: "Мінськ. Полювання на лідерів страйку триває. На заводі МЗКТ затримано голову страйку Олександр Лавринович. Відомо, що він збирав підписи за страйк і був затриманий службою безпеки підприємства".
Що передувало: Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, 22 серпня наказав з понеділка закрити всі підприємства, на яких працівники оголосили страйк.
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Нагадаємо:
- У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти фальсифікованих виборів президента.
- У містах республіки проходять мітинги, на підприємствах тривають страйки.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.