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У Білорусі затримують глав страйкомів підприємств – ЗМІ

Понеділок, 24 серпня 2020, 15:03
У Білорусі затримують глав страйкомів підприємств – ЗМІ
TUT.BY

У Білорусі затримали співголову страйкому "Білоруськалій" Анатолія Бокуна і голову страйкому Мінського заводу колісних тягачів Олександра Лавриновича.

Джерело: TUT.BY, Euroradio

Деталі: Спочатку опозиційне видання TUT.BY повідомило, що Бокуна викликали в міліцію, і його телефон не відповідає.

Солігорський страйком висунув пропозицію робочим "Білоруськалію": "Якщо Анатолія Бокуна не випускають з РВВС по закінченню 3-х годин до 14.30 (його затримали в 11.30) - всі збираємося біля будівлі солігорського РВВС і вимагаємо його видачі!".

Пізніше видання повідомило з посиланням на працівників підприємства, що Бокуна будуть відразу ж судити о 14.30, суд буде закритим.

Разом з тим, Euroradio повідомило про затримання голови страйкому Мінського заводу колісних тягачів Олександра Лавриновича.

Дослівно: "Мінськ. Полювання на лідерів страйку триває. На заводі МЗКТ затримано голову страйку Олександр Лавринович. Відомо, що він збирав підписи за страйк і був затриманий службою безпеки підприємства".

Що передувало: Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, 22 серпня наказав з понеділка закрити всі підприємства, на яких працівники оголосили страйк.

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"Лукашенко спалив усі мости на Захід. Навіть підпалив міст до Росії – і зараз його швидко ремонтує"

Нагадаємо:

  • У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти фальсифікованих виборів президента.
  • У містах республіки проходять мітинги, на підприємствах тривають страйки.
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусь
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