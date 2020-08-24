Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Беларуси задерживают глав стачкомов предприятий – СМИ

Понедельник, 24 августа 2020, 15:03
TUT.BY

В Беларуси задержали сопредседателя стачкома "Беларуськалия" Анатолия Бокуна и председателя стачкома Минского завода колесных тягачей Александра Лавриновича.

Источник: TUT.BY, Euroradio

Детали: Сначала оппозиционное издание TUT.BY сообщило, что Бокуна вызвали в милицию, и его телефон не отвечает.

Солигорский стачком выдвинул предложение рабочим "Беларуськалия": "Если Анатолия Бокуна не выпускают из РОВД по истечению 3-х часов к 14.30 (его задержали в 11.30) — все собираемся возле здания солигорского РОВД и требуем его выдачи!"

Позже издание сообщило со ссылкой на работников предприятия, что Бокуна будут сразу же судить в 14.30, суд будет закрытым.

Вместе с тем, Euroradio сообщило о задержании председателя стачкома Минского завода колесных тягачей Александра Лавриновича.

Дословно: "Минск. Охота на лидеров забастовки продолжается. На заводе МЗКТ задержан председатель забастовки Александр Лавринович. Известно, что он собирал подписи за забастовку и был задержан службой безопасности предприятия".

Что предшествовало: Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, 22 августа приказал с понедельника закрыть все предприятия, на которых работники объявили забастовки.

Знать больше: "От признания до санкций: как поделился мир по отношению к "победе" Лукашенко"

Жыве Беларусь: первая в мире Telegram-революция 

"Лукашенко спалил все мосты на Запад. Даже поджег мост к России – и сейчас его срочно ремонтирует"

Напомним:

  • В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента.
  • В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

Темы: Беларусь


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Германии заявили, что есть вероятность отравления Навальный

Беларусь и Литва обвинили друг друга в нарушении воздушного пространства

В Минске задержали членов Координационного совета

Зеленский наградил DZIDZIO, Михалка и зампредседателя Меджлиса

фото, видеоВетераны проводят марш в центре Киева

Зеленский: Те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания

Все новости...
Беларусь
Протесты в Беларуси: МВД составило 79 протоколов, насчитало 20 тысяч людей
Беларусь и Литва обвинили друг друга в нарушении воздушного пространства
В Минске задержали членов Координационного совета
Последние новости
15:03
В Беларуси задерживают глав стачкомов предприятий – СМИ
14:47
Кулеба: Украина заинтересована в демократической Беларуси, фамилия лидера второстепенна
14:36
Парламентарии 12 стран призвали мир не забывать об агрессии РФ против Украины
14:35
Импорт легковых автомобилей в Украине сократился на треть
14:21
В Германии заявили, что есть вероятность отравления Навальный
13:51
Лукашенко решил увольнять учителей, не разделяющих идеологию
13:43
Германия отмечает прогресс в урегулировании ситуации на Донбассе
13:22
Протесты в Беларуси: МВД составило 79 протоколов, насчитало 20 тысяч людей
12:52
"Укрэксимбанк" выплатил третий транш финансирования Укравтодору
12:43
Беларусь и Литва обвинили друг друга в нарушении воздушного пространства
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!