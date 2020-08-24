В Беларуси задерживают глав стачкомов предприятий – СМИ

В Беларуси задержали сопредседателя стачкома "Беларуськалия" Анатолия Бокуна и председателя стачкома Минского завода колесных тягачей Александра Лавриновича.

Источник: TUT.BY, Euroradio

Детали: Сначала оппозиционное издание TUT.BY сообщило, что Бокуна вызвали в милицию, и его телефон не отвечает.

Солигорский стачком выдвинул предложение рабочим "Беларуськалия": "Если Анатолия Бокуна не выпускают из РОВД по истечению 3-х часов к 14.30 (его задержали в 11.30) — все собираемся возле здания солигорского РОВД и требуем его выдачи!"

Позже издание сообщило со ссылкой на работников предприятия, что Бокуна будут сразу же судить в 14.30, суд будет закрытым.

Вместе с тем, Euroradio сообщило о задержании председателя стачкома Минского завода колесных тягачей Александра Лавриновича.

Дословно: "Минск. Охота на лидеров забастовки продолжается. На заводе МЗКТ задержан председатель забастовки Александр Лавринович. Известно, что он собирал подписи за забастовку и был задержан службой безопасности предприятия".

Что предшествовало: Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, 22 августа приказал с понедельника закрыть все предприятия, на которых работники объявили забастовки.

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