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Турчинов каже, що зараз є можливість відвоювати Крим

Понеділок, 24 серпня 2020, 16:38

Колишній секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов, який під час окупації Криму Росією у 2014 році був в.о. президента, відреагував на заяву Володимира Зеленського про те, що в Україні мають давати свідчення ті, "хто без бою подарував частину України". Він вважає, саме зараз президент має можливість здійснити наступ на Крим.

Джерело: Турчинов у коментарі Радіо Свобода

Деталі: Турчинов зазначив, що винними в тому, що півострів анексувала Росія, є президент-втікач Віктор Янукович та чиновники, причетні до знищення обороноздатності України. При цьому зараз ситуація з військовими можливостями країни змінилася, і тепер Україна здатна на наступ.

Пряма мова: "Багато людей причетні до цього (до втрати українських територій - УП), починаючи від Януковича і тих, хто знищував обороноздатність нашої країни. Але, на жаль, допитуватись будуть не вони. Допитувати вони будуть намагатися тих, хто сьогодні опонує цій владі. Але у пана Зеленського є всі можливості, на відміну від 2014 року, реалізувати наступ на Крим, і ми йому готові в цьому допомогти. Але, на превеликий жаль, я боюся, що "договорняк" із Росією для нього значно важливіший, ніж захист української землі".

Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський 24 серпня у промові на урочистостях з нагоди Дня Незалежності заявив: "Ті, хто без бою подарував частину території, будуть давати свідчення, а не проповіді з патріотизму".

Довідково: Олександр Турчинов на даний момент очолює штаб партії "Європейська солідарність", лідером якої є п'ятий президент України Петро Порошенко. Навесні 2014 року Турчинов виконував обов’язки глави держави, і, за його словами, під час окупації Криму Росією більш ніж 70% українських військових на півострові перейшли на бік агресора, а в українського Генштабу не було плану контрзаходів.

Теми: КримТурчиновЗеленськийокупація


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