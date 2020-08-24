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Турчинов говорит, что сейчас есть возможность отвоевать Крым

Понедельник, 24 августа 2020, 16:38

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, который во время оккупации Крыма Россией в 2014 году был и.о. президента, отреагировал на заявление Владимира Зеленского о том, что в Украине должны давать показания те, "кто без боя подарил часть Украины". Он считает, именно сейчас президент имеет возможность осуществить наступление на Крым.

Источник: Турчинов в комментарии Радио Свобода

Детали: Турчинов отметил, что виновными в том, что полуостров аннексировала Россия, являются президент-беглец Виктор Янукович и чиновники, причастные к уничтожению обороноспособности Украины. При этом сейчас ситуация с военными возможностями страны изменилась, и теперь Украина способна на наступление.

Прямая речь: "Много людей причастны к этому (к потере украинских территорий - УП), начиная от Януковича и тех, кто уничтожал обороноспособность нашей страны. Но, к сожалению, допрашиваться будут не они. Допрашивать они будут пытаться тех, кто сегодня оппонирует этой власти. Но у господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь. Но, к большому сожалению, я боюсь, что "договорняк" с Россией для него значительно важнее, чем защита украинской земли".

Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа в речи на торжествах по случаю Дня Независимости заявил: "Те, кто без боя подарили часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму".

Справка: Александр Турчинов на данный момент возглавляет штаб партии "Европейская солидарность", лидером которой является пятый президент Украины Петр Порошенко. Весной 2014 года Турчинов исполнял обязанности главы государства, и, по его словам, во время оккупации Крыма Россией более чем 70% украинских военных на полуострове перешли на сторону агрессора, а у украинского Генштаба не было плана контрмер.

Темы: КрымТурчиновЗеленскийоккупация


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