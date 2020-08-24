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Білорусь: Світлану Алексієвич та Павла Латушка викликали на допит

Понеділок, 24 серпня 2020, 19:40
Білорусь: Світлану Алексієвич та Павла Латушка викликали на допит
Світлана Алексієвич

Нобелівську лауреатку Світлану Алексієвич та ексдиректора Купаловського театру Павла Латушка, які є членами Президії Координаційної ради (білоруська опозиція), викликали на допит у кримінальній справі до Слідчого комітету Білорусі.

Джерело: TUT.BY з посиланням на повідомлення Координаційної ради

Деталі: Павла Латушка в якості свідка запросили до СК 24 серпня до 10:00. Світлану Алексієвич - 25 серпня на 14:00.

Передісторія: 20 серпня генпрокурор Білорусі Олександр Конюк заявив, що створення і діяльність Координаційної ради (КР) нібито спрямовані на "захоплення державної влади", а також на "заподіяння шкоди національній безпеці Республіки".

Білоруські силовики порушили кримінальну справу за фактом публічних закликів до захоплення державної влади або вчинення дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі, скоєних з використанням засобів масової інформації або глобальної комп'ютерної мережі Інтернет.

14 серпня Світлана Тихановська, яка на даний момент знаходиться в Литві, ініціювала створення Координаційної ради для трансферу влади в Білорусі. Вона заявила, що Рада необхідна для налагодження діалогу з владою і забезпечення трансферу влади. До її складу увійшли представники громадянського суспільства, діячі культури, лікарі, політики, юристи, економісти, педагоги.

У президії КР – Світлана Алексієвич, Лілія Власова, Сергій Дилевський, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Марія Колеснікова, Павло Латушко.

Рада встигла провести одне засідання і дати дві прес-конференції, під час яких члени Ради кілька разів підкреслювали, що Координаційна рада не ставить перед собою мету захоплення влади неконституційним шляхом.

20 серпня КР направила офіційні звернення на адресу Генеральної прокуратури, Слідчого комітету, МВС, КДБ країни з вимогою термінового проведення зустрічей для обговорення вимог більшості громадян Білорусі, викладених у резолюції Ради.

Нагадаємо:

  • У Білорусі затримали співголову страйкому "Білоруськалія" Анатолія Бокуна і голову страйкому Мінського заводу колісних тягачів Олександра Лавриновича.
  • У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти фальсифікованих виборів президента.
  • У містах республіки проходять мітинги, на підприємствах тривають страйки.
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.

Теми: Білорусьопозиція
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