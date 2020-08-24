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Беларусь: Светлану Алексиевич и Павла Латушко вызвали на допрос

Понедельник, 24 августа 2020, 19:40
Светлана Алексиевич

Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич и экс-директора Купаловского театра Павла Латушко, которые являются членами президиума Координационного совета (белорусская оппозиция), вызвали на допрос по уголовному делу в Следственный комитет Беларуси.

Источник: TUT.BY со ссылкой на сообщение Координационного совета

Детали: Павла Латушко в качестве свидетеля пригласили в СК 24 августа к 10:00. Светлану Алексиевич — 25 августа на 14:00.

Предыстория: 20 августа генпрокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что создание и деятельность Координационного совета якобы направлены на "захват государственной власти", а также на "причинение вреда национальной безопасности Республики".

Белорусские силовики возбудили уголовное дело по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет.

14 августа Светлана Тихановская, которая на данный момент находится в Литве, инициировала создание Координационного совета для трансфера власти в Беларуси. Она заявила, что совет необходим для налаживания диалога с властью и обеспечения трансфера власти. В его состав вошли представители гражданского общества, деятели культуры, врачи, политики, юристы, экономисты, педагоги.

В президиуме КС состоят Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.

Совет успел провести одно заседание и дать две пресс-конференции, во время которых члены совета несколько раз подчеркивали, что Координационный совет не ставит перед собой цель захвата власти неконституционным путем.

20 августа Совет направил официальные обращения в адрес Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ с требованием срочного проведения встреч для обсуждения требований большинства граждан Беларуси, изложенных в Резолюции Совета.

Напомним:

  • В Беларуси задержали сопредседателя стачкома "Беларуськалия" Анатолия Бокуна и председателя стачкома Минского завода колесных тягачей Александра Лавриновича.
  • В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента.
  • В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

Темы: Беларусьоппозиция


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