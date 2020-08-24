Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Положинський відмовився від ордена і дорікнув Зеленському за справу Шеремета

Понеділок, 24 серпня 2020, 20:30
Положинський відмовився від ордена і дорікнув Зеленському за справу Шеремета
Олександр Положинський

Український музикант Олександр Положинський відмовився від ордена "За заслуги", яким його нагородив Володимир Зеленський та дорікнув президенту за те, що такі нагороди, на його думку, мають замість нього отримати музикант Андрій Антоненко "Ріффмастер", лікарка Юлія Кузьменко та медсестра Яна Дугарь, які наразі є фігурантами справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Джерело: офіційне звернення Положинського до президента, яке він виклав у Facebook   

Пряма мова: "Я дізнався, що ви нагородили мене орденом "За заслуги" третього ступеня… Сьогодні, коли ми йшли в колоні, ми також згадували про людей, яких безпідставно, принаймні, жодного разу ще не було наведено дійсно вагомого доказу якоїсь їх провини, звинувачують у вбивстві – у тяжкому злочині.

Це мій друг і колега – музикант Андрій Ріффмастер Антоненко, це доктор Юлія Кузьменко, це військовий медик Яна Дугарь. Ось ці люди дійсно заслуговують на нагороди, хоча б тому, що вже більш як півроку вони потерпають від беззаконня. І, в тому числі, ваше ім'я замішане у цій справі, тому що за вашої участі було проведено брифінг, де людей безпідставно було названо вбивцями - без суду, без слідства, без доказів".

Деталі: Положинський сказав, що в нього вже є нагороди, яких йому цілком достатньо – це його концерти, його публіка та подяка шанувальників.

Офіційне звернення. Сподіваюся, Володимир Зеленський матиме можливість його подивитися.

Опубліковано Олександром Положинським Понеділок, 24 серпня 2020 р.

Читайте також: "Я не знаюсь на вибухівці. Я музикант". Андрій Антоненко та його захист відповідають на питання УП

Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський присвоїв почесні звання "Заслужений артист України" білоруському виконавцю, екслідеру гурту "Ляпис Трубецкой" Сергію Міхалку та українському співакові та режисеру Михайлу Хомі, відомому як DZIDZIO.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийСправа Шеремета
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Зеленський
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
Зеленський про проросійські настрої в Словаччині: Це протерористична позиція
У Болгарії проросійський політик увібрався як священник і "прокляв" кортеж Зеленського
Останні новини
23:54
Лідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: