Положинський відмовився від ордена і дорікнув Зеленському за справу Шеремета

Український музикант Олександр Положинський відмовився від ордена "За заслуги", яким його нагородив Володимир Зеленський та дорікнув президенту за те, що такі нагороди, на його думку, мають замість нього отримати музикант Андрій Антоненко "Ріффмастер", лікарка Юлія Кузьменко та медсестра Яна Дугарь, які наразі є фігурантами справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Джерело: офіційне звернення Положинського до президента, яке він виклав у Facebook

Пряма мова: "Я дізнався, що ви нагородили мене орденом "За заслуги" третього ступеня… Сьогодні, коли ми йшли в колоні, ми також згадували про людей, яких безпідставно, принаймні, жодного разу ще не було наведено дійсно вагомого доказу якоїсь їх провини, звинувачують у вбивстві – у тяжкому злочині.

Це мій друг і колега – музикант Андрій Ріффмастер Антоненко, це доктор Юлія Кузьменко, це військовий медик Яна Дугарь. Ось ці люди дійсно заслуговують на нагороди, хоча б тому, що вже більш як півроку вони потерпають від беззаконня. І, в тому числі, ваше ім'я замішане у цій справі, тому що за вашої участі було проведено брифінг, де людей безпідставно було названо вбивцями - без суду, без слідства, без доказів".

Деталі: Положинський сказав, що в нього вже є нагороди, яких йому цілком достатньо – це його концерти, його публіка та подяка шанувальників.

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Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський присвоїв почесні звання "Заслужений артист України" білоруському виконавцю, екслідеру гурту "Ляпис Трубецкой" Сергію Міхалку та українському співакові та режисеру Михайлу Хомі, відомому як DZIDZIO.