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Положинский отказался от ордена и упрекнул Зеленского из-за дела Шеремета

Понедельник, 24 августа 2020, 20:30
Положинский отказался от ордена и упрекнул Зеленского из-за дела Шеремета

Украинский музыкант Александр Положинский отказался от ордена "За заслуги", которым его наградил Владимир Зеленский и упрекнул президента за то, что такие награды, по его мнению, должны вместо него получить музыкант Андрей Антоненко "Риффмастер", врач Юлия Кузьменко и медсестра Яна Дугарь, которые сейчас являются фигурантами дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: официальное обращение Положинского к президенту, которое он опубликовал в Facebook  

Прямая речь: "Я узнал, что вы наградили меня орденом "За заслуги" третьей степени... Сегодня, когда мы шли в колонне, мы также вспоминали о людях, которых безосновательно, по крайней мере, ни разу еще не было приведено действительно весомого доказательства какой-то их вины, обвиняют в убийстве – в тяжком преступлении.

Это мой друг и коллега – музыкант Андрей Риффмастер Антоненко, это доктор Юлия Кузьменко, это военный медик Яна Дугарь. Вот эти люди действительно заслуживают награды, хотя бы потому, что уже более полугода они страдают от беззакония. И, в том числе, ваше имя замешано в этом деле, потому что при вашем участии был проведен брифинг, где люди безосновательно были названы убийцами – без суда, без следствия, без доказательств".

Детали: Положинский сказал, что у него уже есть награды, которых ему вполне достаточно – это его концерты, его публика и благодарность поклонников.

Офіційне звернення. Сподіваюся, Володимир Зеленський матиме можливість його подивитися.

Опубліковано Олександром Положинським Понеділок, 24 серпня 2020 р.

Знать больше: Убийство Шеремета. Что происходит с делом, открытые вопросы и ответы

"Я не разбираюсь во взрывчатке. Я музыкант". Андрей Антоненко и его защита отвечают на вопросы УП

Напомним: Президент Владимир Зеленский присвоил почетные звания "Заслуженный артист Украины" белорусскому исполнителю, экс-лидеру группы "Ляпис Трубецкой" Сергею Михалку и украинскому певцу и режиссеру Михаилу Хоме, известному как DZIDZIO.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийДело Шеремета
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