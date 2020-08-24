Республіканці на партійному з'їзді висунули Трампа кандидатом у президенти США
Понеділок, 24 серпня 2020, 21:30
Учасники з'їзду Республіканської партії США в понеділок офіційно висунули Дональда Трампа кандидатом у президенти країни.
Джерело: Інтерфакс-Україна
Деталі: В ході партійного з'їзду в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, чинний президент заручився підтримкою республіканських делегатів з усіх штатів.
Раніше в понеділок делегати підтримали Майка Пенса в якості кандидата у віце-президенти США.
Таким чином, Трамп і Пенс тепер-офіційні претенденти на переобрання. На виборах у листопаді їм протистоятимуть кандидат у президенти від демократів Джо Байден і кандидат у віце-президенти Камала Харріс.
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