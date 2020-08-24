Республиканцы на партийном съезде выдвинули Трампа кандидатом в президенты США

Участники съезда Республиканской партии США в понедельник официально выдвинули Дональда Трампа кандидатом в президенты страны.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: В ходе партийного съезда в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, действующий президент заручился поддержкой республиканских делегатов из всех штатов.

Ранее в понедельник делегаты поддержали Майка Пенса в качестве кандидата в вице-президенты США.

Таким образом, Трамп и Пенс теперь - официальные претенденты на переизбрание. На выборах в ноябре им будут противостоять кандидат в президенты от демократов Джо Байден и кандидат в вице-президенты Камала Харрис.

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