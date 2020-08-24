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Меркель висловилася стосовно отруєння Навального

Понеділок, 24 серпня 2020, 23:57

Канцлерка ФРН Ангела Меркель і міністр закордонних справ Гайко Маас спільно вимагають від Росії ретельного та прозорого розслідування обставин отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

Джерело: заява німецьких політиків, що розміщена на сайті Бундестагу

Деталі: Реакція німецької влади з'явилася після того, як клініка "Шаріте" оприлюднила інформацію про речовину, якою отруїли Навального.

Меркель і Маас підкреслюють, що всі причетні до події особи мають бути притягнуті до відповідальності.

При цьому німецькі політики сподіваються, що Навальний повністю одужає, вони висловили найкращі побажання та солідарність із його родиною.

Пряма мова: "З огляду на видатну роль, яку пан Навальний відіграє у політичній опозиції в Росії, закликаємо російську владу терміново розслідувати цей злочин до останньої деталі - і робити це у повній прозорості".

Нагадаємо: Берлінська клініка "Шаріте", куди був доставлений Олексій Навальний, повідомила про результати досліджень – політика отруїли речовиною з групи інгібіторів холінестерази.

Українська правда
Теми: НавальнийМеркельРосія


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