Німецькі медики з'ясували, чим отруїли Навального

Берлінська клініка "Шаріте", куди був доставлений російський опозиціонер Олексій Навальний, повідомила про результати клінічних досліджень – політика отруїли.

Джерело: Повідомлення Charite у Twitter

Деталі: Як відзначають у "Шаріте", результати клінічних досліджень вказують на отруєння речовиною з групи інгібіторів холінестерази. Конкретна речовина поки невідома.

Медики повідомляють, що Навальний знаходиться у штучній комі, його стан оцінюється як важкий, але гострої загрози для життя немає.

Лікарі додали, що наслідки отруєння подібною речовиною поки невідомі, вони можуть бути довгостроковими, ймовірно може постраждати нервова система.

Довідково: Інгібітори холінестерази є хімічними речовинами, які можуть використовуватися в якості ліків від хвороби Альцгеймера і міастенії, але, крім того, можливе використання даних речовин як хімічної зброї та інсектицидів.

