Німецькі медики з'ясували, чим отруїли Навального

Берлінська клініка "Шаріте", куди був доставлений російський опозиціонер Олексій Навальний, повідомила про результати клінічних досліджень – політика отруїли.

Джерело: The Guardian з посиланням на заяву лікарні

Деталі: Як відзначають у "Шаріте", результати клінічних досліджень вказують на отруєння речовиною з групи інгібіторів холінестерази. Конкретна речовина поки невідома.

Медики повідомляють, що Навальний знаходиться у штучній комі, його стан оцінюється як важкий, але гострої загрози для життя немає.

Лікарі додали, що наслідки отруєння подібною речовиною поки невідомі, вони можуть бути довгостроковими, ймовірно може постраждати нервова система.

Довідка: Інгібітори ацетилхолінестерази (Ach-інгібітори або скорочено AChEI) або анти- холінестераза – речовини, які уповільнюють активність ферменту ацетилхолінестерази і тим самим підвищують рівень нейромедіатора ацетилхоліну в організмі людини. Ach-інгібітори містяться в деяких отрутах природного походження.

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Нагадаємо: В уряді Німеччини вважають, що особиста охорона російського опозиціонера Олексія Навального необхідна, оскільки він, можливо, став жертвою отруєння.

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