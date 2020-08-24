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Німецькі медики з'ясували, чим отруїли Навального

Понеділок, 24 серпня 2020, 18:01
Німецькі медики з'ясували, чим отруїли Навального

Берлінська клініка "Шаріте", куди був доставлений російський опозиціонер Олексій Навальний, повідомила про результати клінічних досліджень – політика отруїли.

Джерело: Повідомлення Charite у Twitter

Деталі: Як відзначають у "Шаріте", результати клінічних досліджень вказують на отруєння речовиною з групи інгібіторів холінестерази. Конкретна речовина поки невідома.

Медики повідомляють, що Навальний знаходиться у штучній комі, його стан оцінюється як важкий, але гострої загрози для життя немає.

Лікарі додали, що наслідки отруєння подібною речовиною поки невідомі, вони можуть бути довгостроковими, ймовірно може постраждати нервова система.

Довідково: Інгібітори холінестерази є хімічними речовинами, які можуть використовуватися в якості ліків від хвороби Альцгеймера і міастенії, але, крім того, можливе використання даних речовин як хімічної зброї та інсектицидів.

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Нагадаємо: В уряді Німеччини вважають, що особиста охорона російського опозиціонера Олексія Навального необхідна, оскільки він, можливо, став жертвою отруєння.

Передісторія: 

  • 20 серпня російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації, імовірно, з отруєнням – йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Він перебуває в комі, його підключили до апарату "штучного дихання".
  • За даними російських ЗМІ, лікарі поставили йому попередній діагноз – отруєння невстановленим психодиcлептиком. 
  • Головний лікар омської лікарні назвав діагнозом Навального порушення обміну речовин. Там же заявили, що слідів отрути не знайшли. 
  • У суботу вранці Навального перевезли до Берліна, він перебуває в клініці Charite.

Українська правда

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Теми: НавальнийНімеччинаРосія
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