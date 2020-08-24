Меркель высказалась про отравление Навального

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр иностранных дел Гайко Маас совместно требуют от России тщательного и прозрачного расследования обстоятельств отравления оппозиционного политика Алексея Навального.

Источник: заявление немецких политиков, размещенное на сайте Бундестага

Детали: Реакция немецких властей появилась после того, как клиника "Шарите" обнародовала информацию о веществе, которым отравили Навального.

Меркель и Маас подчеркивают, что все причастные к событию лица должны быть привлечены к ответственности.

При этом немецкие политики надеются, что Навальный полностью выздоровеет, они выразили наилучшие пожелания и солидарность с его семьей.

Прямая речь: "Учитывая выдающуюся роль, которую господин Навальный играет в политической оппозиции в России, призываем российские власти срочно расследовать это преступление до последней детали - и делать это полностью прозрачно".

Напомним: Берлинская клиника "Шарите", куда был доставлен Алексей Навальный, сообщила о результатах исследований - политика отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.