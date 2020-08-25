Найвищий у світі хмарочос засяяв кольорами українського прапора
Вівторок, 25 серпня 2020, 01:37
Дубайський хмарочос "Бурдж Халіфа" у День незалежності України засвітився кольорами українського прапора.
Джерело: Бурдж Халіфа у twitter
Дослівно: "Бурдж Халіфа сяє барвами прапора України з нагоди її Дня Незалежності, бажаючи процвітання та миру українському народові".
نضيء #برج_خليفة الليلة بعلم أوكرانيا لنتشارك الشعب الأوكراني احتفاله بيوم الاستقلال متمنين لهم المزيد من الرخاء والتقدّم#BurjKhalifa lights up in the Ukrainian flag in celebration of their independence day, wishing the people of Ukraine prosperity and peace. pic.twitter.com/O5RgFuDYIa— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) August 24, 2020
Деталі: Висота хмарочоса становить 828 метрів.
Нагадаємо:
- 24 серпня Україна відзначала 29-у річницю Незалежності. З цього приводу на Софіївській площі столиці відбулись урочистості, у них взяв участь президент Володимир Зеленський.
- Водночас у центрі Києві ветерани, волонтери та активісти провели наймасштабніший Марш незалежності.
Українська правда