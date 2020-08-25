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Найвищий у світі хмарочос засяяв кольорами українського прапора

Вівторок, 25 серпня 2020, 01:37

Дубайський хмарочос "Бурдж Халіфа" у День незалежності України засвітився кольорами українського прапора. 

Джерело: Бурдж Халіфа у twitter

Дослівно: "Бурдж Халіфа сяє барвами прапора України з нагоди її Дня Незалежності, бажаючи процвітання та миру українському народові".

Деталі: Висота хмарочоса становить 828 метрів.  

Нагадаємо:

  • 24 серпня Україна відзначала 29-у річницю Незалежності. З цього приводу на Софіївській площі столиці відбулись урочистості, у них взяв участь президент Володимир Зеленський.
  • Водночас у центрі Києві ветерани, волонтери та активісти провели наймасштабніший Марш незалежності.

Українська правда
Теми: День Незалежності


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