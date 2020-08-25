Найвищий у світі хмарочос засяяв кольорами українського прапора

Дубайський хмарочос "Бурдж Халіфа" у День незалежності України засвітився кольорами українського прапора.

Джерело: Бурдж Халіфа у twitter

Дослівно: "Бурдж Халіфа сяє барвами прапора України з нагоди її Дня Незалежності, бажаючи процвітання та миру українському народові".

نضيء #برج_خليفة الليلة بعلم أوكرانيا لنتشارك الشعب الأوكراني احتفاله بيوم الاستقلال متمنين لهم المزيد من الرخاء والتقدّم#BurjKhalifa lights up in the Ukrainian flag in celebration of their independence day, wishing the people of Ukraine prosperity and peace. pic.twitter.com/O5RgFuDYIa — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) August 24, 2020

Деталі: Висота хмарочоса становить 828 метрів.

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