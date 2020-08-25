Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Пандемія: за добу коронавірус виявили в 211 тисяч осіб

Вівторок, 25 серпня 2020, 04:20

За минулу добу коронавірус підтвердили у 211 тисяч осіб, померли – 4327 хворих.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: З часу початку пандемії у світі діагностували 23,8 млн випадків зараження. Від ускладнень померли більше 816 тисяч хворих, вилікувались – 16,3 млн.

Станом на 24 серпня в Індії виявили ще 60 тисяч випадків захворювання, в США – 41 тисячу, у Бразилії – 21 тисячу.

 
Знімок екрану

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні і світі

Історія коронавіруса в Україні: як прийшов і поширився по країні

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Меркель висловилася стосовно отруєння Навального

Вчені: Коронавірусом можна заразиться повторно

Армія Білорусі в повній бойовій готовності, почався призов військовослужбовців запасу

відеоПоложинський відмовився від ордена і дорікнув Зеленському за справу Шеремета

фотоУ гуртожитку військового полігону "Десна" пролунав вибух, є загиблий та поранені

Німецькі медики з'ясували, чим отруїли Навального

Усі новини...
коронавірус
На Буковині вкотре більше 200 нових хворих на COVID-19
Лукашенко погодив з Путіним випробовування російської вакцини від Covid-19 на білорусах
У Швеції не очікують на другу велику хвилю коронавірусу
Останні новини
04:20
Пандемія: за добу коронавірус виявили в 211 тисяч осіб
03:19
ЄС засуджує ймовірне отруєння Навального
02:26
Лукашенко привітав Зеленського із річницею Незалежності
01:37
ВідеоНайвищий у світі хмарочос засяяв кольорами українського прапора
00:55
Майже 50 тисяч українців взяли участь у святкуванні річниці Незалежності – поліція
00:21
На Буковині вкотре більше 200 нових хворих на COVID-19
23:57
Меркель висловилася стосовно отруєння Навального
23:42
TikTok оскаржив у суді указ Трампа
23:19
Лукашенко погодив з Путіним випробовування російської вакцини від Covid-19 на білорусах
22:44
У Швеції не очікують на другу велику хвилю коронавірусу
Усі новини...