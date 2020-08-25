Пандемія: за добу коронавірус виявили в 211 тисяч осіб
Вівторок, 25 серпня 2020, 04:20
За минулу добу коронавірус підтвердили у 211 тисяч осіб, померли – 4327 хворих.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: З часу початку пандемії у світі діагностували 23,8 млн випадків зараження. Від ускладнень померли більше 816 тисяч хворих, вилікувались – 16,3 млн.
Станом на 24 серпня в Індії виявили ще 60 тисяч випадків захворювання, в США – 41 тисячу, у Бразилії – 21 тисячу.
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Нагадаємо:
- За минулу добу, 23 серпня, в Україні було зафіксовано 1799 випадків коронавірусу, 22 хворих померло і 289 – одужало.
Українська правда