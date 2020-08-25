Пандемия: за сутки коронавирус обнаружили в 211 тысяч человек

За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 211 тысяч человек, умерло – 4327 больных.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: С момента начала пандемии в мире диагностировали 23,8 млн случаев заражения. От осложнений умерли более 816 тысяч больных, вылечились – 16,3 млн.

По состоянию на 24 августа в Индии обнаружили еще 60 тысяч случаев заболевания, в США – 41 тысячу, в Бразилии – 21 тысячу.

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Напомним: