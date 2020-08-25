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Ще півсотні мешканців Рівненщини захворіли на коронавірус

Вівторок, 25 серпня 2020, 06:27

Станом на вечір 24 серпня коронавірус виявили у ще 54 жителів Рівненської області.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook

Деталі: Захворіли 14 мешканців з Костопільського району, 11 – з Корецького та 11 осіб з міста Вараш. Вік хворих від 2 до 86 років.

"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 8644 випадки захворювань на коронавірусну хворобу", – написав Коваль.

В області загалом зареєстровано 119 летальних випадків, спричинених COVID-19.

Подолали хворобу 6070 осіб. Сьогодні одужало 18 жителів області. В роботі лабораторій залишається 80 зразків.

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Українська правда
Теми: коронавірусРівненська область


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