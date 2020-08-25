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Еще полсотни жителей Ровенщины заболели коронавирусом

Вторник, 25 августа 2020, 06:27

По состоянию на вечер 24 августа коронавирус обнаружили у еще 54 жителей Ровенской области.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook

Детали: Заболели 14 жителей из Костопольского района, 11 – из Корецкого и 11 из города Вараш. Возраст больных от 2 до 86 лет.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 8644 случая заболевания коронавирусной болезнью", – написал Коваль.

В области всего зарегистрировано 119 летальных случаев, вызванных COVID-19.

Преодолели болезнь 6070 человек. Сегодня выписаны 18 жителей области. В работе лабораторий остается 80 образцов.

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Напомним:

Украинская правда
Темы: коронавирусРовенская область


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