Еще полсотни жителей Ровенщины заболели коронавирусом
Вторник, 25 августа 2020, 06:27
По состоянию на вечер 24 августа коронавирус обнаружили у еще 54 жителей Ровенской области.
Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook
Детали: Заболели 14 жителей из Костопольского района, 11 – из Корецкого и 11 из города Вараш. Возраст больных от 2 до 86 лет.
"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 8644 случая заболевания коронавирусной болезнью", – написал Коваль.
В области всего зарегистрировано 119 летальных случаев, вызванных COVID-19.
Преодолели болезнь 6070 человек. Сегодня выписаны 18 жителей области. В работе лабораторий остается 80 образцов.
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Напомним:
- За прошедшие сутки, 23 августа, в Украине было зафиксировано 1799 случаев коронавируса, 22 больных умерло и 289 – выздоровели.
Украинская правда