Окупанти "привітали" з Днем Незалежності обстрілом біля Майорська – ООС
Вівторок, 25 серпня 2020, 07:32
24 серпня російські найманці 1 раз порушили режим припинення вогню.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Водночас, минулої доби українськими військовослужбовцями задокументовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, поблизу Майорська ворог застосував БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17".
Деталі: Втрат серед українських військових немає.
Від початку поточної доби по всій лінії фронту обстрілів та інших порушень досягнутих домовленостей з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Українська правда