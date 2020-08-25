Окупанти "привітали" з Днем Незалежності обстрілом біля Майорська – ООС

24 серпня російські найманці 1 раз порушили режим припинення вогню.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Водночас, минулої доби українськими військовослужбовцями задокументовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, поблизу Майорська ворог застосував БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17".

Деталі: Втрат серед українських військових немає.

Від початку поточної доби по всій лінії фронту обстрілів та інших порушень досягнутих домовленостей з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.