Оккупанты "поздравили" с Днем Независимости обстрелом возле Майорска – ООС

24 августа российские наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Вместе с тем, за минувшие сутки украинскими военнослужащими задокументировано 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, вблизи Майорская враг применил БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17".

Детали: Потерь среди украинских военных нет.

С начала текущих суток по всей линии фронта обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.