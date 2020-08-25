Оккупанты "поздравили" с Днем Независимости обстрелом возле Майорска – ООС
Вторник, 25 августа 2020, 07:32
24 августа российские наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "Вместе с тем, за минувшие сутки украинскими военнослужащими задокументировано 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, вблизи Майорская враг применил БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17".
Детали: Потерь среди украинских военных нет.
С начала текущих суток по всей линии фронта обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Украинская правда