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В адміністрації Трампа звинуватили Верховну Раду у брехні в законопроєкті про локалізацію

Вівторок, 25 серпня 2020, 09:29
В адміністрації Трампа звинуватили Верховну Раду у брехні в законопроєкті про локалізацію
Фото whitehouse.gov

В адміністрації президента США Дональда Трампа зауважили, що посилання в українському законопроєкті про локалізацію на нібито схожі американські закони є неправдою. 

Про це йдеться у листі з адміністрації президента США, адресованому низці українських посадовців, з яким ознайомилася "Європейська правда". 

Нагадаємо, так званий законопроєкт "про локалізацію" - проєкт №3739, який змінює правила держзакупівель у галузі машинобудування. 

В пояснювальній записці автори проєкту посилаються на два чинних американських закони, які нібито мають схожі до українського проєкту норми та зобов’язують американські держкомпанії купувати американські товари.

У листі представник адміністрації Трампа пояснює, що американські Buy American Act (ухвалений у 1933 році) та American Recovery and Reinvestment Act (2009) дійсно створюють переваги для товарів, вироблених у США, або у будь-якій державі Світової організації торгівлі (СОТ), тому що за умовами СОТ Штати також мають надавати іноземним товарам або компаніям на держзакупівлі у своїй державі.

У тому числі – це стосується українських компаній та товарів. 

"США гарантують українським компаніям, українським товарам та послугам рівний до американських доступ до державних закупівель у тих сферах, які підпадають під угоду СОТ щодо держзакупівель", - йдеться у листі.

Відтак законопроєкт про локалізацію порушує зобов’язання України не лише в рамках Угоди про асоціацію з ЄС, а й СОТ.

"Ми розуміємо потребу долати економічні наслідки пандемії. Але робити це необхідно, не забуваючи про принципи лібералізації ринку, які принесли процвітання та прогрес обом нашим країнам", - наголошують у листі з Білого дому.

Детальніше про це читайте у матеріалі "Європейської правди": США підвищують тиск: як популізм Верховної ради створює нового критика для України.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАВерховна Радазаконодавство
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