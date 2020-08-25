В администрации Трампа обвинили Верховную Раду во лжи в законопроекте о локализации

В администрации Трампа заметили, что ссылки в украинском законопроекте о локализации на якобы похожие американские законы – неправда.

Об этом говорится в письме из администрации президента США, адресованном председателю профильного комитета Верховной рады и еще ряду украинских чиновников, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Напомним, так называемый законопроект "о локализации" - проект №3739, который меняет правила госзакупок в области машиностроения.

В пояснительной записке авторы проекта ссылаются на два действующих американских закона, которые якобы имеют схожие с украинским проектом нормы и обязывают американские госкомпании покупать американские товары.

В письме представитель администрации Трампа объясняет, что американские Buy American Act (принят в 1933 году) и American Recovery and Reinvestment Act (2009) действительно создают преимущества для товаров, произведенных в США, или в любом государстве Всемирной торговой организации (ВТО), потому что по условиям ВТО Штаты также должны предоставлять иностранным товарам или компаниям право на госзакупки в своем государстве.

Это касается и украинских компаний и товаров.

"США гарантируют украинским компаниям, украинским товарам и услугам равный с американскими доступ к государственным закупкам в сферах, подпадающих под соглашение ВТО по госзакупкам", - говорится в письме.

Поэтому законопроект о локализации нарушает обязательства Украины не только в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, но и ВТО.

"Мы понимаем необходимость преодолевать экономические последствия пандемии. Но делать это необходимо, не забывая о принципах либерализации рынка, которые принесли процветание и прогресс обеим нашим странам", - отмечают в письме из Белого дома.

Подробнее об этом читайте в материале "Европейской правды": США повышают давление: как популизм Верховной рады создает нового критика для Украины