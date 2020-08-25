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Вибух гранати у військовому гуртожитку Десни розслідують як убивство

Вівторок, 25 серпня 2020, 10:06
Вибух гранати у військовому гуртожитку Десни розслідують як убивство

Поліція розслідує вибух у військовому гуртожитку в містечку Десна на Чернігівщині за статтею "убивство".

Джерело: пресслужба поліції Чернігівської області

Дослівно: "За фактом вибуху у військовому гуртожитку в містечку Десна на Чернігівщині поліція відкрила провадження за статтею "вбивство". Криміналісти направили на дослідження зібрані речові докази, серед яких – уламки вибухового пристрою". 

 

Деталі: Поліцейські встановили, що внаслідок вибуху невідомого предмета (попередньо гранати РГД-5) загинув один військовослужбовець. Ще троє – двоє військовослужбовців та одна цивільна жінка –госпіталізовані з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Наразі поліція встановлює всі обставини події.

Що було раніше: 24 серпня на території 169-го Навчального центру "Десна" в одному з гуртожитків стався вибух, внаслідок якого один військовий загинув, ще двоє отримали травми. Також постраждала одна цивільна особа.

Українська правда

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Теми: Чернігівська областьвибух
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