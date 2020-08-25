Полиция расследует взрыв в военном общежитии в городе Десна на Черниговщине по статье "убийство".

Источник: пресс-служба полиции Черниговской области

Дословно: "По факту взрыва в военном общежитии в городе Десна на Черниговщине полиция открыла производство по статье "убийство". Криминалисты направили на исследование собранные вещественные доказательства, среди которых – обломки взрывного устройства".

Детали: Полицейские установили, что в результате взрыва неизвестного предмета (предварительно гранаты РГД-5) погиб один военнослужащий. Еще трое – двое военнослужащих и одна гражданская женщина – госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Что было раньше: 24 августа на территории 169-го Учебного центра "Десна" в одном из общежитий произошел взрыв, в результате которого один военный погиб, еще двое получили травмы. Также пострадала девушка – гражданское лицо.