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Кравчук припустив, за якої умови можуть дати воду в Крим

Вівторок, 25 серпня 2020, 10:59

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі із мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що підконтрольна уряду Україна може відновити водопостачання в окупований Крим, якщо там трапиться гуманітарна катастрофа.

Джерело: Кравчук в інтерв’ю "Українському радіо"

Пряма мова: "Там живуть українці, і якщо раптом трапиться якась гуманітарна катастрофа, яка пов'язана з водою, то людям можемо дати воду, але промисловим підприємствам, військовим базам – ми ніколи в житті на це не підемо".

Деталі: При цьому Кравчук заявив, що не знає яким чином буде здійснюватися відповідне водопостачання.

Перший президент додав, що країна-окупант має повністю забезпечувати усім необхідним територію, яку незаконно захопила.

Кравчук сказав, що вірить, що Україна поверне окупований Крим.

Нагадаємо: В окупованому Криму слідом за верхів'ями висохла серединна частина Білогірського водосховища, а сусіднє Тайганське водосховище може пересохнути вже восени.

Раніше Україна неодноразово заявляла, що постачання води до захопленого Росією Криму Північно-Кримським каналом можливе тільки після деокупації півострова.

Альона Мазуренко, УП
Теми: КримводаокупаціяРосіяКравчук


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