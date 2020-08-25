Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кравчук припустив, за якої умови можуть дати воду в Крим

Вівторок, 25 серпня 2020, 10:59
Кравчук припустив, за якої умови можуть дати воду в Крим

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі із мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що підконтрольна уряду Україна може відновити водопостачання в окупований Крим, якщо там трапиться гуманітарна катастрофа.

Джерело: Кравчук в інтерв’ю "Українському радіо"

Пряма мова: "Там живуть українці, і якщо раптом трапиться якась гуманітарна катастрофа, яка пов'язана з водою, то людям можемо дати воду, але промисловим підприємствам, військовим базам – ми ніколи в житті на це не підемо".

Деталі: При цьому Кравчук заявив, що не знає яким чином буде здійснюватися відповідне водопостачання.

Перший президент додав, що країна-окупант має повністю забезпечувати усім необхідним територію, яку незаконно захопила.

Кравчук сказав, що вірить, що Україна поверне окупований Крим.

Нагадаємо: В окупованому Криму слідом за верхів'ями висохла серединна частина Білогірського водосховища, а сусіднє Тайганське водосховище може пересохнути вже восени.

Раніше Україна неодноразово заявляла, що постачання води до захопленого Росією Криму Північно-Кримським каналом можливе тільки після деокупації півострова.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КримводаокупаціяРосіяКравчук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Крим
Росіяни заявили, що на в'їзді в Крим застрягли понад 1300 авто
Зеленський про переговори з Путіним після підходу ЗСУ до Криму: Логічна риторика
Аксьонов каже, нібито біля Керчі збили крилату ракету
Останні новини
23:54
Лідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: