Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кравчук предположил, при каком условии могут вернуть воду в Крым

Вторник, 25 августа 2020, 10:59

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что подконтрольная правительству Украина может восстановить водоснабжение в оккупированный Крым, если там случится гуманитарная катастрофа.

Источник: Кравчук в интервью "Українському радіо"

Прямая речь: "Там живут украинцы, и если вдруг случится какая-то гуманитарная катастрофа, связанная с водой, то людям можем дать воду, но промышленным предприятиям, военным базам - мы никогда в жизни на это не пойдем".

Детали: При этом Кравчук заявил, что не знает каким образом будет осуществляться соответствующее водоснабжение.

Первый президент добавил, что страна-оккупант должна полностью обеспечивать всем необходимым территорию, которую незаконно захватила.

Кравчук сказал, что верит, что Украина вернет оккупирован Крым.

Алена Мазуренко, УП
Темы: КрымводаоккупацияРосcияКравчук


powered by lun.ua
Главное сегодня

В администрации Трампа обвинили Верховную Раду во лжи в законопроекте о локализации

дополненоВ Украине за сутки 1658 новых случаев COVID-19 и 25 жертв

Меркель высказалась про отравление Навального

Ученые: Коронавирусом можно заразиться повторно

Армия Беларуси в полной боевой готовности, начался призыв военнослужащих запаса

Положинский отказался от ордена и упрекнул Зеленского из-за дела Шеремета

Все новости...
Крым
Турчинов говорит, что сейчас есть возможность отвоевать Крым
Россия блокирует создание мониторинговой миссии в Крыму – Джапарова
Зеленский поговорил с Эрдоганом об удерживаемых Россией крымских татарах
Последние новости
11:52
В зоне ООС погиб боец: неосторожное обращение с оружием
11:43
Курс валют на 25 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:19
Российский суд приговорил известного башкирского активиста к 9 годам колонии
11:19
Медработники получают на 30% меньше, чем другие украинские специалисты – Степанов
11:18
В Киеве еще 130 человек подхватили COVID-19
11:13
фотоВ Черновцах протестуют против "красной" карантинной зоны
11:07
Звезда порнофильмов отсудила у Трампа $44 тысячи
11:06
Институт Академии наук так и не получил средства на изготовление тестов, несмотря на заявления Минздрава
10:59
Кравчук предположил, при каком условии могут вернуть воду в Крым
10:51
Таран назвав основні завдання Міноборони
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!