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Кравчук предположил, при каком условии могут вернуть воду в Крым

Вторник, 25 августа 2020, 10:59
Кравчук предположил, при каком условии могут вернуть воду в Крым

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что подконтрольная правительству Украина может восстановить водоснабжение в оккупированный Крым, если там случится гуманитарная катастрофа.

Источник: Кравчук в интервью "Українському радіо"

Прямая речь: "Там живут украинцы, и если вдруг случится какая-то гуманитарная катастрофа, связанная с водой, то людям можем дать воду, но промышленным предприятиям, военным базам - мы никогда в жизни на это не пойдем".

Детали: При этом Кравчук заявил, что не знает каким образом будет осуществляться соответствующее водоснабжение.

Первый президент добавил, что страна-оккупант должна полностью обеспечивать всем необходимым территорию, которую незаконно захватила.

Кравчук сказал, что верит, что Украина вернет оккупированный Крым.

Напомним: В оккупированном Крыму вслед за верховьями высохла срединная часть Белогорского водохранилища, а соседнее Тайганское водохранилище может пересохнуть уже осенью.

Ранее Украина неоднократно заявляла, что поставки воды в захваченный Россией Крым по Северо-Крымскому каналу возможно только после деоккупации полуострова.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымводаоккупацияРосcияКравчук
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