У Києві ще 130 осіб підхопили COVID-19

В столиці захворювання на коронавірус підтвердили у 12153 осіб, з них 130 випадків виявили за минулу добу.

Джерело: Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка

Дослівно: "В 130 мешканців Києва виявили коронавірус минулої доби. Дві людини померли. Всього коронавірус забрав життя 172 киян.

Захворіли: 72 жінки віком від 19 до 75 років; 50 чоловіків віком від 18 до 81 рокiв; 2 дівчинки 6 та 14 років та 6 хлопчиків від 8 до 17 років".

Деталі: До лікарень столиці за минулу добу госпіталізували 23 пацієнта. Інші хворі перебувають на самоізоляції. Одужали за добу 27 хворих.

Найбільше нових випадків захворювання виявили в Оболонському районі — 24, в Деснянському та Дніпровському районах — по 20. У Дарницькому та Святошинському — по 15 випадків.

Загалом повідомляється, що коронавірус подолали 3853 киян.

Передісторія:

За минулу добу, 24 серпня, в Україні було зафіксовано 1 658 випадків коронавірусу, 25 хворих померли, подолали хворобу 346 осіб.

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